В судебном процессе над Иланом Шором в Апелляционной палате Кагула объявлен перерыв на три месяца под предлогом «проведения финансово-бухгалтерской экспертизы».

Следующее заседание по делу основного обвиняемого в «краже века» намечено на 17 декабря 2018 года.

Судебное заседание Апелляционной палаты ведет судья Анастасия Михэлчану.

Прибывшего на заседание в окружении телохранителей Илана Шора встречали организованно свезенное к зданию суда его сторонники, требовавшие «реального, а не избирательного правосудия».

Судебное заседание по делу Шора систематически откладывается властями, что позволяет делать выводы о скрытой поддержке, которой пользуется Шор, несмотря на то, что он уже приговорен чудом первой инстанции к 7,5 годам лишения свободы.

Примечательно, что несмотря на свой статус осужденного судом первой инстанции, Шор свободно передвигается не только по стране, но и по миру. В августе, получив разрешение судьи, он вылетел в Израиль, где он был замечен на дне рождения. Суд посчитал возможным предоставить основному обвиняемому по делу о краже миллиарда долларов из финансово-банковской системы возможность подлечиться. Несмотря на то, что разрешение на выезд «для лечения» закончилось 19 августа, 20 августа Шор не явился на заседание 2по состоянию здоровья».

Илан Шор был приговорен судом первой инстанции к 7 с половиной годам тюрьмы по делу о краже миллиарда долларов из финансово-банковской системы Молдовы. Это решение было принято еще 21 июня 2017 года.