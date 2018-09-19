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Майя Санду готова рассказать много хорошего про военного преступника Иона Антонеску

Опубликовано : 19 сентябрь 2018 г. 18:41 | Просмотров: 1102 | Категория: Власть

(ВИДЕО) Лидер партии PAS Майя Санду считает, что военный преступник Ион Антонеску, обвиненный в уничтожении сотен тысяч евреев и цыган, в равной степени «хороший и плохой».

Об этом Санду заявила в эфире телеканала TVC21.

«Это историческая личность, о которой можно сказать и хорошее, и плохое», - ответила Майя Санду на вопрос о том, кем для нее является Ион Антонеску.

Ион Антонеску, румынский военный и политик, премьер-министр этой страны в период 1940-1944 гг., принял решение о вступлении Румынии во Вторую мировую войну на стороне нацистской Германии, став союзником Адольфа Гитлера. По окончании Второй мировой, маршал Антонеску был осужден за военные преступления, и приговорен к смерти 17 мая 1946 г.
По данным «United States Holocaust Memorial Museum», в период с 1941 по 1944 гг. на территории нынешней Республики Молдова, по прямому указанию Антонеску были уничтожены свыше 300 тысяч евреев и цыган.


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