Оппозиция готова участвовать в выборах по правилам Плахотнюка «потому что нельзя по-другому» ...

(ВИДЕО) Внепарламентская оппозиция, выводившая людей на протесты против введенной властями смешанной избирательной системы, готовится к участию в парламентских выборах по этой системе.

Свою готовность участвовать в этих выборах подтвердила лидер Партии PAS Майя Санду в эфире телеканала TVC21, аргументировав свою позицию вопросом «А как по-другому?».

«Все знают, что в Молдове есть большой риск того, что эти выборы не будут справедливыми. Есть также большой риск, что эти выборы не будут признаны, если они окажутся сфальсифицированными», - сказал также Санду.

Она подтвердила, что возглавляемая ею партия готовится к выборам, как по партийным спискам, так и по одномандатным округам в рамках новой избирательной системы, введенной по инициативе партий Додона и Плахотнюка. «Мы готовимся к выборам, потому что это роль партии», - резюмировала лидер партии PAS Майя Санду.

Ранее уже сообщалось, что возглавляемая Майей Санду партия, вместе с партией Платформа DA, неоднократно выводили людей на протесты после того, как власти изменили избирательную систему, требуя возврата к пропорциональной избирательной системе.

За введение смешанной избирательной системы проголосовали 20 июля 74 депутата из контролируемого олигархом Плахотнюком большинства и фракции Партии социалистов.

Инициатива Додона о введении смешанной избирательной системы была проголосована на фоне проходившей у стен парламента массовой акции протеста, организованной по призыву оппозиционных внепарламентских партий. Акция протеста переместилась потом к Резиденции президента, где Додон был обвинен тысячами протестующих в предательстве интересов народа.

Примечательно, что несмотря на то, что формальным инициатором законопроекта является Додон, все организационные мероприятия по его продвижению в парламенте и обществе взяла на себя Демпартия Владимира Плахотнюка.

Против предложенных Додоном и Плахотнюком изменений избирательной системы выступили Венецианская комиссия Совета Европы, Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, Совет Евросоюза и Европейская комиссия.