МЕНЮ
Twitter
﻿ 80
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

16:31  

Президент Украины пообещал защиту священникам, поддержавшим автокефалию Украинской церкви

12:11  

Додон уже сам просит отстранить его «на 5 минут» для ускорения кадровых перестановок в правительстве

11:36  

Оппозиция готова участвовать в выборах по правилам Плахотнюка «потому что нельзя по-другому»

19.09.2018  

Филип жалуется на вероломство Додона

19.09.2018  

Майя Санду готова рассказать много хорошего про военного преступника Иона Антонеску

19.09.2018  

Власти затягивают процесс над основным обвиняемым в деле о краже миллиарда долларов
все новости

Додон уже сам просит отстранить его «на 5 минут» для ускорения кадровых перестановок в правительстве

Опубликовано : 20 сентябрь 2018 г. 12:11 | Просмотров: 468 | Категория: Власть

Занимающий должность президента Игорь Додон окончательно смирился с унизительной процедурой временного отстранения и просит правящую Демпартию еще раз применить её для утверждения новых министров.

Об этом Додон написал в соцсетях, комментируя негодование премьер-министра Павла Филипа решением Додона не утверждать своим указом новых министров в кабинете Филипа.

«Сотрудничество между структурами государства предполагает наличие диалога, а не принуждение главы государства к назначению некачественных лиц на высокие должности. Если же они так сильно этого хотят, пусть назначают их себе путем 5-минутного маскарада, как уже делали это раньше», - порекомендовал Додон Филипу.

По мнению Додона, такую ситуацию осталось не долго терпеть - до избрания нового парламента, когда «дела в этой стране кардинально изменятся».

Накануне, возмущенный решением Додона не подписывать указы об утверждении новых министров премьер-министр Павел Филип сообщил, что последует очередное обращение в Конституционный суд, «чтобы решить эту институциональную блокировку, которую провоцирует президент».

Это уже не первое «временное отстранение» Игоря Додона для решения оперативных задач возглавляемой олигархом Владимиром Плахотнюком Демпартии.

Впервые Додон подвергся этой унизительной процедуре 24 октября 2017 года, на время приведения к присяге нового министра обороны.

Потом, это произошло 2 и 5 января этого года, когда властям надо было привести к присяге семерым министров, а также промульгировать изменения в Кодекс о телевидении и радиовещании.


| Версия для печати



Загрузка...

Похожие новости
ВЛАСТЬ
Додон уже сам просит отстранить его «на 5 минут» для ускорения кадровых перестановок в правительстве

Додон уже сам просит отстранить его «на 5 минут» для ускорения кадровых перестановок в правительстве ...

Просмотров: 468
Оппозиция готова участвовать в выборах по правилам Плахотнюка «потому что нельзя по-другому»

Оппозиция готова участвовать в выборах по правилам Плахотнюка «потому что нельзя по-другому» ...

Просмотров: 559
Филип жалуется на вероломство Додона

Филип жалуется на вероломство Додона ...

Просмотров: 1338
Майя Санду готова рассказать много хорошего про военного преступника Иона Антонеску

Майя Санду готова рассказать много хорошего про военного преступника Иона Антонеску ...

Просмотров: 1783
Власти затягивают процесс над основным обвиняемым в деле о краже миллиарда долларов

Власти затягивают процесс над основным обвиняемым в деле о краже миллиарда долларов ...

Просмотров: 7607
Додон считает своей заслугой отставку очередных министров в правительстве Филипа

Додон считает своей заслугой отставку очередных министров в правительстве Филипа ...

Просмотров: 676
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

Просмотров: 5663
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 27156
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 27857
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 7283
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
МВФ распространил Экстренное сообщение в связи с действиями властей Молдовы

МВФ распространил Экстренное сообщение в связи с действиями властей Молдовы

Просмотров: 24339
Венедиктов ушел из руководства «Эха Москвы», узнав от Путина о финансировании радиостанции «Газпромом»

Венедиктов ушел из руководства «Эха Москвы», узнав от Путина о финансировании радиостанции «Газпромом»

Просмотров: 20359
Весь личный состав МВД мобилизован на защиту режима «до особого распоряжения»

Весь личный состав МВД мобилизован на защиту режима «до особого распоряжения»

Просмотров: 19551
Власти возбудили уголовное дело на офицера-пограничника, предавшего гласности контрабандные схемы на границе

Власти возбудили уголовное дело на офицера-пограничника, предавшего гласности контрабандные схемы на границе

Просмотров: 17920
Власти начали травлю бывшего пограничника, предавшего гласности факты контрабанды руководства МВД

Власти начали травлю бывшего пограничника, предавшего гласности факты контрабанды руководства МВД

Просмотров: 16396
Додон отказался признавать Крым украинским

Додон отказался признавать Крым украинским

Просмотров: 15722
Додон вывел памятники советским воинам из-под охраны государства

Додон вывел памятники советским воинам из-под охраны государства

Просмотров: 15206
Грозившийся «вешать на Арке», «загнать под плинтус» и «ждать в темных переулках» внезапно заболел в день суда

Грозившийся «вешать на Арке», «загнать под плинтус» и «ждать в темных переулках» внезапно заболел в день суда

Просмотров: 14472
ВЛАСТЬ
Додон уже сам просит отстранить его «на 5 минут» для ускорения кадровых перестановок в правительстве

Додон уже сам просит отстранить его «на 5 минут» для ускорения кадровых перестановок в правительстве

11:36  Оппозиция готова участвовать в выборах по правилам Плахотнюка «потому что нельзя по-другому»
19.09.2018  Филип жалуется на вероломство Додона
19.09.2018  Майя Санду готова рассказать много хорошего про военного преступника Иона Антонеску
ЛЮДИ
Тулбуре: Пора думать о Молдове после Плахотнюка

Тулбуре: Пора думать о Молдове после Плахотнюка

02.09.2018  Иосифа Кобзона провели в последний путь под продолжительные аплодисменты
31.08.2018  «Ритмы Сопротивления» пришли и в Кишинев
30.08.2018  Подросток скончался в Центре матери и ребенка от панкреатита
БИЗНЕС
Работа с проживанием - идеальный вариант для тех, кто не готов тратить средства на дорогостоящую аренду жилья

Работа с проживанием - идеальный вариант для тех, кто не готов тратить средства на дорогостоящую аренду жилья

24.08.2018  Flatfy.md поможет найти лучшие новостройки от ведущих застройщиков Молдовы
31.07.2018  Перевозчики потребовали повышения тарифов на пассажирские перевозки
27.06.2018  Румынская государственная авиакомпания показала свою незаинтересованность к молдавскому рынку перевозок
КРИМИНАЛ
Власти затягивают процесс над основным обвиняемым в деле о краже миллиарда долларов

Власти затягивают процесс над основным обвиняемым в деле о краже миллиарда долларов

15.09.2018  Молдова замешана в очередном международном скандале по отмыванию денег
12.09.2018  Ренато Усатый получил угрозы физической расправы над своими ближайшими родственниками
07.09.2018  СМИ Плахотнюка распространили дезинформацию про «угрозу исламистов» молдавским дипломатам в Германии



Все права защищены. Копировние материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Сентябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Сентябрь 2018 (106)
Август 2018 (136)
Июль 2018 (121)
Июнь 2018 (113)
Май 2018 (116)
Апрель 2018 (96)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
google rank checker