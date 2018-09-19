Додон уже сам просит отстранить его «на 5 минут» для ускорения кадровых перестановок в правительстве ...

Занимающий должность президента Игорь Додон окончательно смирился с унизительной процедурой временного отстранения и просит правящую Демпартию еще раз применить её для утверждения новых министров.

Об этом Додон написал в соцсетях, комментируя негодование премьер-министра Павла Филипа решением Додона не утверждать своим указом новых министров в кабинете Филипа.

«Сотрудничество между структурами государства предполагает наличие диалога, а не принуждение главы государства к назначению некачественных лиц на высокие должности. Если же они так сильно этого хотят, пусть назначают их себе путем 5-минутного маскарада, как уже делали это раньше», - порекомендовал Додон Филипу.

По мнению Додона, такую ситуацию осталось не долго терпеть - до избрания нового парламента, когда «дела в этой стране кардинально изменятся».

Накануне, возмущенный решением Додона не подписывать указы об утверждении новых министров премьер-министр Павел Филип сообщил, что последует очередное обращение в Конституционный суд, «чтобы решить эту институциональную блокировку, которую провоцирует президент».

Это уже не первое «временное отстранение» Игоря Додона для решения оперативных задач возглавляемой олигархом Владимиром Плахотнюком Демпартии.

Впервые Додон подвергся этой унизительной процедуре 24 октября 2017 года, на время приведения к присяге нового министра обороны.

Потом, это произошло 2 и 5 января этого года, когда властям надо было привести к присяге семерым министров, а также промульгировать изменения в Кодекс о телевидении и радиовещании.