Президент Украины пообещал защиту священникам, поддержавшим автокефалию Украинской церкви ...

Президент Петр Порошенко назвал отделение Украинской церкви от Московского патриархата «еще одним Актом провозглашения независимости» и пообещал защиту всем священнослужителям и верующим УПЦ Московского патриархата, которые захотят перейти в Единую поместную православную церковь.

Об этом президент Украины заявил во время ежегодного послания к Верховной Раде.

«Гарантирую, что государство защитит – не надо их пугать – права тех священников и мирян УПЦ Московского Патриархата, которые добровольно решат выйти из-под Москвы, чтобы вместе с другими православными творить единую церковь», - отметил президент Украины.

Вместе с тем он заверил, что государство будет уважать и выбор тех, кто решит остаться в УПЦ МП.

«Мы не будем поклоняться чужим богам. И во внутренние дела церкви не будет вмешиваться государство, особенно иностранное. Почему они так бьются за это? Потому империя теряет один из последних рычагов влияния. Потому что томос – это фактически еще один Акт провозглашения независимости Украины», - добавил Порошенко.

Ранее уже сообщалось, что на прошедшем в начале сентября в Стамбуле Архиерейском соборе Константинопольской церкви было решено, что Константинопольский патриархат может предоставлять автокефалию церкви без каких-либо согласований.

До этого, 31 августа Вселенский патриарх Варфоломей на встрече в Стамбуле сообщил предстоятелю Русской православной церкви патриарху Кириллу, что собирается предоставить Украинской православной церкви автокефалию.

Планируется, что следующее заседание Синода Константинопольской православной церкви будет проведено 10-12 октября.