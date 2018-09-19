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Партия Плахотнюка вынуждена объяснять даже своим активистам изменение вектора партии

Опубликовано : 21 сентябрь 2018 г. 00:16 | Просмотров: 219 | Категория: Власть

(DOC) Спустя неделю после сделанного олигархом и лидером ДПМ Владимиром Плахотнюком  объявления о том, что ДПМ становится «про-молдавской партией», ее руководство вынуждено разъяснить «новую политику партии» своим активистам.

Одним из региональных лидеров ДПМ был переданл агентству OMEGA «темник», направленный Секретариатом Демпартии всем своим территориальным структурам разъяснения по поводу понимания новой партийной ориентации.

Агентству OMEGA также передан и агитматериал Демпартии о том, что такое ДПМ, и что такое оппозиция. Этот материал будет опубликован в следующих выпусках

Ниже, публикуется полный текст «темника» о «про-молдавской» ориентации ДПМ. Стилистика, орфография и пунктуация принадлежат Секретариату ДПМ:

ДПМ всегда была партией ДЛЯ Молдовы. Проевропейская ориентация ДПМ не означает, что сначала ДПМ была про-ЕС, а затем Про-Молдова.

Но теперь ДПМ хочет объединить людей, которые были обмануты политическими битвами последних лет, после 2014 года, которые раскололи общество. Десятки политиков, которые нигде не работают, каждый день обсуждают, что сделала ДПМ.

ДПМ всегда что-то ДЕЛАЛА.

Пока команда ДПМ вместе со всеми работала и работает, трутни сидели и сидят по чужим приемным.

Все, что они приносят Молдове — это конфликты и дрязги.

Ссоры и дрязги на стол не положишь, детей не накормишь.

ДПМ  Для Молдовы означает, что команда ДПМ призывает всех людей строить Молдову. Вместе строить Хорошие дороги по всей стране.

Вместе ремонтировать и модернизировать детские сады и школы во всех населенных пунктах Молдовы. Вместе улучшать медицинские услуги и доставлять в каждый населенный пункт.

Вместе мы помогаем молодым людям быстрее и легче купить свой собственный дом. Более 400 молодых людей и молодых семей, которые, вероятно, даже не мечтали в этом году о своем доме, получили его благодаря программе “Prima Casă”. Вместе мы привлекаем инвесторов в Молдову, дабы они открыли стабильные и хорошо оплачиваемые рабочие места - рабочие места, ради которых наша молодежь сегодня уезжает за рубеж. Было открыто более 60 тысяч рабочих мест, и на данный момент на всей территории страны вакантно более 14 тысяч рабочих мест. Вместе мы вернули домой более 6000 молдаван из-за границы, и дали им по 200 000 леев, чтобы они начали свой бизнес дома. Вместе, в ближайшие годы, мы остановим исход молодежи Молдовы и вернем домой, к родителям и родственникам, другие десятки тысяч молдаван, выехавших на работу.

Мы вместе повышаем единовременное пособие при рождении ребенка. Чтобы мамочки смотрели в будущее с большей уверенностью.

Мы вместе строим водопровод и канализационные системы в населенных пунктах Молдовы.

Мы вместе повышаем заработную плату, пенсии и пособия. Люди больше не покидают Молдову, когда все, что они находят в Европе, у них есть дома.

Вот что означает ДПМ Для Молдовы.


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