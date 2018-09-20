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Россия рассматривает возможность выхода из Совета Европы

Опубликовано : 21 сентябрь 2018 г. 09:00 | Просмотров: 137 | Категория: Мир

Глава Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила на встрече с председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье, что Россия рассматривает возможность выхода из Совета Европы в связи с противоречиями, возникшими между Москвой и Страсбургом.

«У нас созревает внутреннее решение выйти из Совета Европы. Я вам говорю это искренне», - отметила Матвиенко, обращаясь к главе ПАСЕ. «Если Совет Европы с этим согласится, с этим смирится, если для него не ценно участие Российской Федерации, значит, так тому и быть», - добавила спикер Совета Федерации России, цитируемая ТАСС.

По словам спикера СФ, «дальше затягивать эту паузу бессмысленно», так как после нескольких лет переговоров и разъяснений российской позиции ситуация «стоит на мертвой точке».

По словам Матвиенко, Россия считает ситуацию в ПАСЕ критической, отметив, что российская сторона лишена права голоса в организации. «Мы вообще легитимность многих вопросов теперь ставим под сомнение», – заявила председатель Совета Федерации, напомнив, что ПАСЕ, к примеру, «продолжает избирать судей Страсбургского суда», а в следующем году пройдут выборы генсека Совета Европы. «Это происходит без участия Российской Федерации, - указала Матвиенко. - Эти решения не вполне легитимны».

В 2014 году Россию лишили права голоса в ПАСЕ из-за аннексии Крыма и поддержки сепаратистов на востоке Украины. За российскими парламентариями сохранилось лишь право присутствовать и выступать на заседаниях ассамблеи, а также работать в комитетах. После этого Москва в знак протеста отказалась от участия в сессиях ПАСЕ. Летом 2017 года Россия приостановила уплату взносов в бюджет Совета Европы.


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