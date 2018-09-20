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Воронин опроверг версию властей о причастности турецких учителей к терроризму

Опубликовано : 21 сентябрь 2018 г. 10:23 | Просмотров: 574 | Категория: Власть

За восемь лет своего мандата в качестве президента Владимир Воронин ни разу не получал какой-либо информации от Службы информации и безопасности о возможной причастности высланных семи турецких учителей к террористическим акциям.

Об этом третий президент Молдовы Владимир Воронин заявил в эфире телеканала N4, комментируя действия нынешних властей, сообщивших о причастности высланных из Молдовы учителей к делу «о террористах», начатому еще в конце 90-х годов.

Воронин назвал действия властей в отношении турецких учителей лицея ORIZONT «преступлением», в котором прямо замешан и действующий президент Додон.

Он отметил, что за весь период нахождения в должности президента  (2001-2009 - Ред.) не получал никакого запроса или информации от Службы информации и безопасности о том, что эти учителя каким-либо образом вовлечены в террористические действия.

«Отдали людей в тюрьму, чтобы отремонтировать себе здание (Администрации президента - Ред.) и другое. Это идиотизм, и если это так, то Додон должен немедленно уйти в отставку. Это грех, это убийство. Я знаком с директором лицея еще до того, как стать президентом. Два раза в год мы встречались. Они образованные люди, хорошие люди. Сколько я был президентом, в СИБ сменились три руководителя. Ни в одном отчете не было никаких указаний о том, что люди из этого лицея или другие турецкие граждане ведут деструктивную работу против Республики Молдова. Все эти три человека сегодня живы и могут это подтвердить», — подчеркнул третий президент Молдовы Владимир Воронин в эфире телеканала N4.

О том, что тайно высланные турецкие учителя якобы находились в поле зрения молдавских спецслужб еще с конца 90-х годов по подозрению в терроризме сообщил председатель парламента Андриан Канду, оправдывая действия молдавских властей.

Ранее уже сообщалось, что семеро сотрудников, включая руководство, молдо-турецкого лицея Orizont были насильно задержаны 6 сентября сотрудниками Службы информации и безопасности по обвинению в «терроризме» и «продвижению исламизма». Вечером 7 сентября стало известно, что молдавские власти тайно выслали их в Турцию, где они уже находятся в одной из тюрем вблизи Стамбула.


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