МЕНЮ
Twitter
﻿ 70
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

12:30  

Российский благотворитель Додона объявил о финансовой привлекательности Молдовы

11:55  

Петр Порошенко подал иск на Би-би-си за клевету

10:23  

Воронин опроверг версию властей о причастности турецких учителей к терроризму

09:00  

Россия рассматривает возможность выхода из Совета Европы

00:16  

Партия Плахотнюка вынуждена объяснять даже своим активистам изменение вектора партии

20.09.2018  

Суд проигнорировал решение Интерпола в отношении Ренато Усатого
все новости

Петр Порошенко подал иск на Би-би-си за клевету

Опубликовано : 21 сентябрь 2018 г. 11:55 | Просмотров: 165 | Категория: Мир

Президент Украны Петр Порошенко подал иск против Би-би-си за клевету из-за материала о том, что посредники украинского руководителя заплатили менее $400 тысяч за первую его встречу с Дональдом Трампом.

Об этом сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на The Telegraph.

Адвокаты Порошенко заявили, что такое утверждение не соответствует действительности и "нанесло серьезный ущерб его репутации".

В иске отмечается, что заявление об уплате средств за встречу "особенно опасно, так как он (Порошенко – ред.) активно продвигает антикоррупционные мероприятия в Украине".

Адвокаты Порошенко утверждает, что Би-би-си "не имело никаких доказательств каких-либо выплат или тайных переговоров", но "решило обнародовать это очень серьезное и вредное утверждение".

В иске говорится, что Би-би-си отказалось опубликовать опровержение или извинение, и эта история остается доступной на сайте корпорации.

Согласно материалу Би-би-си, личный адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн получил секретный платеж в размере 400 или 600 тысяч долларов от посредников Порошенко за организацию первой встречи между ним и Дональдом Трампом в июне 2017 года.


| Версия для печати



Загрузка...

Похожие новости
МИР
Петр Порошенко подал иск на Би-би-си за клевету

Петр Порошенко подал иск на Би-би-си за клевету ...

Просмотров: 166
Россия рассматривает возможность выхода из Совета Европы

Россия рассматривает возможность выхода из Совета Европы ...

Просмотров: 341
Президент Украины пообещал защиту священникам, поддержавшим автокефалию Украинской церкви

Президент Украины пообещал защиту священникам, поддержавшим автокефалию Украинской церкви ...

Просмотров: 452
Премьер-министр Израиля позвонил президенту России по поводу сбитого российского самолета

Премьер-министр Израиля позвонил президенту России по поводу сбитого российского самолета ...

Просмотров: 1746
CNN сообщает о сбитом по ошибке российском самолете с военнослужащими

CNN сообщает о сбитом по ошибке российском самолете с военнослужащими ...

Просмотров: 1389
Украина прекращает действие базового договора с Россией

Украина прекращает действие базового договора с Россией ...

Просмотров: 719
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

Просмотров: 5692
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 27189
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 27885
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 7311
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
МВФ распространил Экстренное сообщение в связи с действиями властей Молдовы

МВФ распространил Экстренное сообщение в связи с действиями властей Молдовы

Просмотров: 24358
Венедиктов ушел из руководства «Эха Москвы», узнав от Путина о финансировании радиостанции «Газпромом»

Венедиктов ушел из руководства «Эха Москвы», узнав от Путина о финансировании радиостанции «Газпромом»

Просмотров: 20378
Весь личный состав МВД мобилизован на защиту режима «до особого распоряжения»

Весь личный состав МВД мобилизован на защиту режима «до особого распоряжения»

Просмотров: 19566
Власти возбудили уголовное дело на офицера-пограничника, предавшего гласности контрабандные схемы на границе

Власти возбудили уголовное дело на офицера-пограничника, предавшего гласности контрабандные схемы на границе

Просмотров: 17944
Власти начали травлю бывшего пограничника, предавшего гласности факты контрабанды руководства МВД

Власти начали травлю бывшего пограничника, предавшего гласности факты контрабанды руководства МВД

Просмотров: 16410
Додон отказался признавать Крым украинским

Додон отказался признавать Крым украинским

Просмотров: 15746
Додон вывел памятники советским воинам из-под охраны государства

Додон вывел памятники советским воинам из-под охраны государства

Просмотров: 15439
Грозившийся «вешать на Арке», «загнать под плинтус» и «ждать в темных переулках» внезапно заболел в день суда

Грозившийся «вешать на Арке», «загнать под плинтус» и «ждать в темных переулках» внезапно заболел в день суда

Просмотров: 14488
ВЛАСТЬ
Воронин опроверг версию властей о причастности турецких учителей к терроризму

Воронин опроверг версию властей о причастности турецких учителей к терроризму

00:16  Партия Плахотнюка вынуждена объяснять даже своим активистам изменение вектора партии
20.09.2018  Суд проигнорировал решение Интерпола в отношении Ренато Усатого
20.09.2018  Додон уже сам просит отстранить его «на 5 минут» для ускорения кадровых перестановок в правительстве
ЛЮДИ
Тулбуре: Пора думать о Молдове после Плахотнюка

Тулбуре: Пора думать о Молдове после Плахотнюка

02.09.2018  Иосифа Кобзона провели в последний путь под продолжительные аплодисменты
31.08.2018  «Ритмы Сопротивления» пришли и в Кишинев
30.08.2018  Подросток скончался в Центре матери и ребенка от панкреатита
БИЗНЕС
Российский благотворитель Додона объявил о финансовой привлекательности Молдовы

Российский благотворитель Додона объявил о финансовой привлекательности Молдовы

06.09.2018  Работа с проживанием - идеальный вариант для тех, кто не готов тратить средства на дорогостоящую аренду жилья
24.08.2018  Flatfy.md поможет найти лучшие новостройки от ведущих застройщиков Молдовы
31.07.2018  Перевозчики потребовали повышения тарифов на пассажирские перевозки
КРИМИНАЛ
Власти затягивают процесс над основным обвиняемым в деле о краже миллиарда долларов

Власти затягивают процесс над основным обвиняемым в деле о краже миллиарда долларов

15.09.2018  Молдова замешана в очередном международном скандале по отмыванию денег
12.09.2018  Ренато Усатый получил угрозы физической расправы над своими ближайшими родственниками
07.09.2018  СМИ Плахотнюка распространили дезинформацию про «угрозу исламистов» молдавским дипломатам в Германии



Все права защищены. Копировние материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Сентябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Сентябрь 2018 (112)
Август 2018 (136)
Июль 2018 (121)
Июнь 2018 (113)
Май 2018 (116)
Апрель 2018 (96)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
google rank checker