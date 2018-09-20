Петр Порошенко подал иск на Би-би-си за клевету ...

Президент Украны Петр Порошенко подал иск против Би-би-си за клевету из-за материала о том, что посредники украинского руководителя заплатили менее $400 тысяч за первую его встречу с Дональдом Трампом.

Об этом сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на The Telegraph.

Адвокаты Порошенко заявили, что такое утверждение не соответствует действительности и "нанесло серьезный ущерб его репутации".

В иске отмечается, что заявление об уплате средств за встречу "особенно опасно, так как он (Порошенко – ред.) активно продвигает антикоррупционные мероприятия в Украине".

Адвокаты Порошенко утверждает, что Би-би-си "не имело никаких доказательств каких-либо выплат или тайных переговоров", но "решило обнародовать это очень серьезное и вредное утверждение".

В иске говорится, что Би-би-си отказалось опубликовать опровержение или извинение, и эта история остается доступной на сайте корпорации.

Согласно материалу Би-би-си, личный адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн получил секретный платеж в размере 400 или 600 тысяч долларов от посредников Порошенко за организацию первой встречи между ним и Дональдом Трампом в июне 2017 года.