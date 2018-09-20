Российский благотворитель Додона объявил о финансовой привлекательности Молдовы ...

Уличенный в коррупционной сделке с Игорем Додоном сопредседатель общероссийской организации «Деловая Россия» Андрей Назаров объявил, что в Молдову ежегодно может поступать миллиард долларов инвестиций.

Об этом Назаров сообщил в Кишиневе, в ходе организованного Додоном «Молдо-российского экономического форума».

«Два секретных оружия есть у Молдовы. Первое - это люди, которые обезоруживают и с помощью такой «мягкой силы» берут в плен, становятся партнерами. И второе тайное оружие - это конечно президент», - отметил Назаров, добавив, что в Молдову ежегодно может поступать миллиард долларов российских инвестиций.

В то же время, он не уточнил сферы экономики Молдовы, способные привлечь такой масштаб инвестиций из России, но обозначил угрозу российским инвестициям в молдавскую экономику в виде «противостояния между правительством и президентом».

«Та ситуация, которая сейчас есть в Республике Молдова, не дает российским инвесторам стопроцентных гарантий. Это один из самых больших вопросов, с которым мы приехали на форум и на который мы хотели бы получить ответ», - подчеркнул российский предприниматель, ранее объявивший о заключении первого контракта на 100 миллионов долларов.

Примечательно, что именно Назаров является тем, кто фактически предоставил взятку занимающему должность президента Молдовы Игорю Додону, а контролируемая олигархом Владимиром Плахотнюком прокуратура отказалась рассматривать этот очевидный факт коррупции.

23 мая Назаров обеспечил Додону авиаперелет на борту его авиалайнера бизнес-класса Bombardier Challenger 850 для полета на Санкт-Петербургский Международный экономический форум.

Тогда, пресс-секретарь Додона подтвердил, что перелет имел место, однако, посчитал это нормальным, поскольку «администрация президента никаких финансовых средств не выделяла и не тратила, а напротив сэкономила на транспортных расходах».

По различным оценкам авиаперелет на самолете иностранного бизнесмена стоил не менее двух миллионов леев.