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В России Додона видят в качестве секретного оружия

Опубликовано : 21 сентябрь 2018 г. 17:37 | Просмотров: 427 | Категория: Власть

(ВИДЕО) Занимающий должность президента Молдовы Игорь Додон видится его партнерами в России, как одним из «тайных оружий» Молдовы.

Об этом заявил на проходящем в Кишиневе «Молдо-российском экономическом форуме» околоправительственный российский бизнесмен, сопредседатель общероссийской организации «Деловая Россия» Андрей Назаров.

По мнению Назарова, ранее уличенного в фактическом подкупе Додона, первым «секретным оружием» Молдовы являются люди, «которые обезоруживают и с помощью такой «мягкой силы» берут в плен, становятся партнерами».

«Второе тайное оружие - это конечно президент Республики Молдова Додон», - разоткровенничался Назаров.

Примечательно, что именно Андрей Назаров является тем, кто фактически предоставил взятку занимающему должность президента Молдовы Игорю Додону, а контролируемая олигархом Владимиром Плахотнюком прокуратура отказалась рассматривать этот очевидный факт коррупции.

23 мая Назаров обеспечил Додону авиаперелет на борту его авиалайнера бизнес-класса Bombardier Challenger 850 для полета на Санкт-Петербургский Международный экономический форум.

Тогда, пресс-секретарь Додона подтвердил, что перелет имел место, однако, посчитал это нормальным, поскольку «администрация президента никаких финансовых средств не выделяла и не тратила, а напротив сэкономила на транспортных расходах».

По различным оценкам авиаперелет на самолете иностранного бизнесмена стоил не менее двух миллионов леев.


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