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Ткачук порекомендовал Плахотнюку не отвлекаться от своего подопечного Додона

Опубликовано : 21 сентябрь 2018 г. 18:46 | Просмотров: 561 | Категория: Власть

Доктор истории Марк Ткачук объяснил олигарху Владимиру Плахотнюку, что может заставить его вернуться в политику.

Об этом Ткачук написал в соцсетях в связи с появившимся в СМИ олигарха очередным пропагандистским материалом, заказчиком которого, по мнению Марка Ткачука, является сам Плахотнюк.

«Очередное громкое "расследование" Плахотнюка. Ссылку найти на него легко. Сам тиражировать этот очередной всплеск осеннего обострения не буду», - написал бывший советник президента, доктор истории Марк Ткачук.

Ткачук сослался на "расследование” подконтрольного олигарху издания Zeppelin, в котором приводятся детали, которые якобы имели место во время беспорядков 7 апреля 2009 года. Авторы так называемого "расследования” обвинили бывшего советника президента Воронина в причастности к организации беспорядков.

«Подобные утверждения - именно в таких безапелляционных формулировках - плахотнюковский медиахолдинг рожает примерно раз в месяц. Совершенно ясно, что не только любой суд, но и любая поликлиника легко вынесет ясный и однозначный вердикт в отношении авторов этих сочинений. Даже в условиях нынешнего прихваченного государства!», - добавил он.

«Понятно, что судиться с этими прыщявыми ничтожествами, сумевшими найти на местном рынке труда вакантную нишу только в помойном ведре - не позволяет врожденное чувство брезгливости. Но и продолжать игнорировать этот назойливый информационный флирт более невозможно. Когда тебе регулярно, среди бела дня шьют 337 статью Уголовного кодекса, отмахиваться от этого как-то совсем уж легкомысленно», - подчеркнул Ткачук.

В итоге, он обратился "к заказчику этих нехитрых опусов”, олигарху Владимиру Плахотнюку: «Зачем вы это делаете? Вы меня так пугаете? Предупреждаете? Провоцируете? Или просто латаете моим именем дыры в потоках своей все менее и менее изобретательной лжи? У вас есть Додон. Тренируйтесь на нём. А меня пугать точно не нужно. Пуганный. И политикой я не занимаюсь совсем не от того, что меня беспокоят Ваши неисчерпаемые карательные возможности. И, если я ею займусь, то вовсе не потому, что Вы лично меня достали, раздразнили и подтолкнули к этому решению. Мне хватит для этого, куда более весомых аргументов», - резюмировал доктор истории Марк Ткачук.


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