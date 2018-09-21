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Пропагандисты Плахотнюка скопировали ролик в поддержку власти Путина в России

Опубликовано : 22 сентябрь 2018 г. 14:24 | Просмотров: 843 | Категория: Власть

(ВИДЕО) Активно распространяемый в соцсетях сторонниками правящей в Молдове Демпартии олигарх Владимира Плахотнюка пропагандистский ролик оказался банальным плагиатом пропутинской кампании 2016 года.

Ролик, распространенный в том числе и главой фракции ДПМ Марианом Лупу, полностью повторяет не только титры, но даже закадровый текст и пропагандистские призывы.

Практически переведенный с русского языка клип дополнен видеорядом с молдавскими оппозиционными политиками и журналистами на фоне негативного текста. Им же противопоставляется положительный образ Плахотнюка и лидеров правящей Демпартии.

Скопированный пропагандистами молдавского олигарха Владимира Плахотнюка видеоролик активно использовался в мобилизационной кампании Кремля в 2016 году, с целью противостояния антиправительственным протестам.






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