Пропагандисты Плахотнюка скопировали ролик в поддержку власти Путина в России ...

(ВИДЕО) Активно распространяемый в соцсетях сторонниками правящей в Молдове Демпартии олигарх Владимира Плахотнюка пропагандистский ролик оказался банальным плагиатом пропутинской кампании 2016 года.

Ролик, распространенный в том числе и главой фракции ДПМ Марианом Лупу, полностью повторяет не только титры, но даже закадровый текст и пропагандистские призывы.

Практически переведенный с русского языка клип дополнен видеорядом с молдавскими оппозиционными политиками и журналистами на фоне негативного текста. Им же противопоставляется положительный образ Плахотнюка и лидеров правящей Демпартии.

Скопированный пропагандистами молдавского олигарха Владимира Плахотнюка видеоролик активно использовался в мобилизационной кампании Кремля в 2016 году, с целью противостояния антиправительственным протестам.