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Додоновские «праймериз» проходят по заранее утвержденному списку «победителей»

Опубликовано : 23 сентябрь 2018 г. 21:46 | Просмотров: 711 | Категория: Власть

(DOC) В так называемых «праймериз» по выявлению «самых достойных» представителей партии Игоря Додона на предстоящих выборах идут согласно ранее утвержденному узким кругом руководства этой партии списку «победителей».

Об этом можно судить, сравнив опубликованные еще 19 июля агентством OMEGA списки кандидатов по каждому одномандатному избирательному округу с  результатами так называемых «праймериз», проводимых ПСРМ по выходным в виде «протестов против 9-летнего разрушительного правления так называемой «проевропейской» власти».

Пока, «не сошлась» только кандидатура «победителя праймериз» по Оргеевскому округу Михая Катранюк. В опубликованном ранее списке напротив этого округа значилось «рассматривается».

Примечательно, что объявленная Додоном процедура «праймериз» свелась к митингам с участием 100-200 человек, преимущественно свезенных из других местностей. Так это было, например, в Рышканах, где «во внутрипартийной процедуре выборов» участвовали привезенные из Бельц студенты.

Впервые, о решении провести «праймериз» было объявлено 16 июня по результатам Республиканского совет ПСРМ с участием Игоря Додона.

«В контексте подготовки к парламентским выборам было принято решение об участии территориальных организаций ПСРМ во внутрипартийных выборах (праймериз), которые выявят кандидатов ПСРМ на парламентских выборах по одномандатным округам», - объявили тогда социалисты. Спустя месяц, уже были составлены и списки «победителей» так называемых праймериз.


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