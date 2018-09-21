Навального задержали сразу после выхода из-под ареста ...

Оппозиционный российский политик Алексей Навальны был задержан рано утром в понедельник на выходе из спецприемника сразу после того, как он отбыл 30 суток административного ареста.

Как сообщил в твиттере соратник оппозиционера Леонид Волков, Навального привезли в ОВД "Даниловский" и оформляют на него административное дело по статье "Нарушения при проведении митинга, которые повлекли вред здоровью человека". По словам Волкова, "это экзотическая статья", которая на его памяти "не применялась никогда". Максимальное наказание по статье — штраф до 300 тысяч рублей или 20 суток ареста. По мнению Волкова, в отношении Навального "фабрикуют" новое уголовное дело.

В конце августа суд назначил оппозиционеру 30 суток административного ареста за участие в акции "Забастовка избирателей"28 января. Сторонники Навального объясняли его задержание и арест запланированной на 9 сентября акцией против повышения пенсионного возраста. Несмотря арест оппозиционера, его сторонники организовали акции в 83 городах России.

Новое задержание Навального имеет место после того, как 11 сентября глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал его на дуэль и пообещал сделать из него «сочную отбивную» в ответ на расследование ФБК о закупках ведомством продуктов по завышенным ценам. Сам Навальный не смог ответить Золотову, так как находился под арестом.

Выступившая в ответ жена политика сочла слова полицейского угрозой своему супругу и их семье, однако подчеркнула, что не боится.