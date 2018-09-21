Додон был в очередной раз отстранен от своей должности ...

Занимающий должность президента Игорь Додон в четвертый раз подвергся унизительной процедуре отстранения на время приведения к присяге новых министров в правительстве Павла Филипа.

Решение об этом было принято в понедельник Конституционным судом. Вместо Додона, указы о назначении министров здравоохранения и сельского хозяйства подпишет спикер парламента Андриан Канду.

Примечательно, что 20 сентября Додон сам высказал готовность быть отстраненным «на 5 минут», написав об этом в соцетях.

«Сотрудничество между структурами государства предполагает наличие диалога, а не принуждение главы государства к назначению некачественных лиц на высокие должности. Если же они так сильно этого хотят, пусть назначают их себе путем 5-минутного маскарада, как уже делали это раньше», - порекомендовал Додон Филипу.

Это уже не первое «временное отстранение» Игоря Додона для решения оперативных задач возглавляемой олигархом Владимиром Плахотнюком Демпартии.

Впервые, Додон подвергся этой унизительной процедуре 24 октября 2017 года, на время приведения к присяге нового министра обороны.

Потом, это произошло 2 и 5 января этого года, когда властям надо было привести к присяге семерым министров, а также промульгировать изменения в Кодекс о телевидении и радиовещании.