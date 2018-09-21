Партия Плахотнюка об оппозиции: Она хочет что-то уничтожить, либо отомстить ...

В этом пропагандистском материале активистам ДПМ разъясняются тезисы, которые они обязаны «нести в массы» «о вреде оппозиции».

Основная мысль темника в том, что «оппозиция завидует» достижениям власти Демпартии. По мнению ДПМ, это касается «достижений» партии Плахотнюка в программе «Первый дом», а также программе «Хорошие дороги для Молдовы», проводимой Демпартией за счет публичных средств в предвыборных целях.

В ДПМ считают, что именно «зависть» мешает оппозиции видеть «достижения» в процессе «укрепления банковской системы», в проекте с машинами «Скорой помощи», в процессе предоставления субсидий фермерам.

«ДПМ - за Молдову, а оппозиционеры - за себя и за своих внешних боссов», - резюмирует Секретариат принадлежащей олигарху Владимиру Плахотнюку Демпартии, уточняя, что только благодаря ежедневной работе ДПМ во имя страны, «Молдова сможет стать членом Европейского Союза, и лишь совместный труд во имя Молдовы приведет страну в ЕС».