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Российский оппозиционер Алексей Навальный признан «узником совести»

Опубликовано : 25 сентябрь 2018 г. 09:22 | Просмотров: 189 | Категория: Мир

Алексей Навальный арестован еще на 20 суток сразу после того, как вышел из-под 30 дневного ареста.

Решение об аресте Навального принял поздно ночью в понедельник Симоновский суд Москвы «действие или бездействие при проведении митинга, которые повлекли вред здоровью человека или имуществу». Навальный признан организатором несанкционированной акции протеста против пенсионной реформы, прошедшей 9 сентября в Москве – несмотря на то, что в это самое время он находился под арестом в спецприемнике.

По версии обвинения, протестующие поцарапали «лакокрасочное покрытие полицейского автомобиля».

Процесс прошел без адвокатов, в связи с невозможностью найти свободных защитников. Те же, которые были свободны, не смогли добраться до суда из-за пробок на дорогах.

Приговор был озвучен после одиннадцати ночи. «Зачем заседание проводили, если я с самого начала сказал, какой будет результат», - спросил Навальный.

В тот же день, московское представительство международной правозащитной организации Amnesty International признала Алексея Навального «узником совести», потребовав его  немедленного освобождения. Организация напомнила, что с марта 2017 года политик подвергался аресту шесть раз.

Уже подсчитано, что за минувшие два года Навальный провел за решеткой 120 суток – в два с лишним раза больше, чем за предыдущие пять лет. Кроме того, в 2014 году по делу компании "Ив Роше" он отбыл 242 суток домашнего ареста.

Оппозиционный российский политик Алексей Навальны был задержан рано утром в понедельник на выходе из спецприемника сразу после того, как он отбыл 30 суток административного ареста.

Новое задержание Навального имеет место после того, как 11 сентября глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал его на дуэль и пообещал сделать из него «сочную отбивную» в ответ на расследование ФБК о закупках ведомством продуктов по завышенным ценам. Сам Навальный не смог ответить Золотову, так как находился под арестом.

Выступившая в ответ жена политика сочла слова полицейского угрозой своему супругу и их семье, однако подчеркнула, что не боится.


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