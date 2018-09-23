К чему срочно готовится партия Плахотнюка? ...

(DOC) Местных активистов Демпартии срочно обязали провести полную инвентаризацию предвыборной документации, что может указывать на подготовку к изменению даты парламентских выборов.

Агентству OMEGA передан «циркуляр» представителя Госканцелярии в Бельцах Октавиана Маху, который он распространил среди бельцких активистов партии.

В «циркуляре» Маху требует в срочном порядке предоставить «уточненный акт приемки тетрадей» по каждому избирательному участку по состоянию на 25 сентября.

Прилагается также и форма, которой должен соответствовать отчет. В нем должны быть данные по всем избирателям на участке с их политическими предпочтениями.

Вся информация должна быть представлена до 27 сентября.

Известно также, что подобная информация запрошена и в других регионах.

Ранее сообщалось, что принадлежащая олигарху Владимиру Плахотнюку Демпартия намерена внезапно перенести дату парламентских выборов, объявленных на 24 февраля 2019 года. Объявлялась даже возможная дата, когда они должны будут пройти - 16 декабря.