Додон выдал неизвестную деталь из дела о высылке турецких учителей ...

(ВИДЕО) Заявлявший всегда, что «он не причастен» к высылке учителей молдо-турецкого лицея ORIZONT, Игорь Додон озвучил информацию, указывающую на то, что он знает об этом случае намного больше.

В частности, выступая в эфире контролируемого им телеканала NTV-Moldova, занимающий должность президента Игорь Додон указал на одну примечательную деталь, которая «ему стала известна».

«Насколько я знаю, там им [учителям] сделали «белые паспорта», как делается обычно в таких случаях», - подчеркнул Додон, поправляя ведущую, озвучившую известную до тех пор версию о том, что учителей вывезли из Молдовы по поддельным паспортам.

Додон не уточнил, откуда ему может быть известна информация о выдаче компетентными органами Турции «белых паспортов» похищенным в Молдове семерым учителям молдо-турецкого лицея ORIZONT.

Ранее уже сообщалось, что семеро сотрудников, включая руководство, молдо-турецкого лицея Orizont были насильно задержаны 6 сентября сотрудниками Службы информации и безопасности по обвинению в «терроризме» и «продвижению исламизма». Вечером 7 сентября стало известно, что молдавские власти тайно выслали их в Турцию, где они уже находятся в одной из тюрем вблизи Стамбула.