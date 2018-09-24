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ЕБРР может оказаться в эпицентре скандала по отмыванию денег в Молдове

Опубликовано : 25 сентябрь 2018 г. 15:19 | Просмотров: 1281 | Категория: Криминал

Финансовая афера, в которой замешан Европейский банк реконструкции и развития, связана с приобретением банка Victoriabank.

Об этом в своем Открытом письме написал находящийся в заключении бизнесмен Вячеслав Платон, являющийся ключевым свидетелем финансовых преступлений лидера правящей Демпартии, олигарха Владимира Плахотнюка.

Платон обратился к аккредитованным в Молдове послам стран, являющихся акционерами Европейского банка реконструкции и развития.

Бизнесмен обвиняет в причастности к афере президента ЕБРР Сума Чакрабарти. В этой связи он приводит факты, известные ему лично, как участнику целого ряда сделок, в которых он участвовал при покупках акций в интересах Плахотнюка, а также известный факт приобретения Плахотнюком акций Victoriabank на деньги из украденного из валютнх резервов Молдовы миллиарда долларов.

«Несмотря на обнародование мной данной информации в прессе, ЕБРР, как мажоритарный акционер, не провёл расследование, не вскрыл злоупотребления, а наоборот: приобрёл у Плахотнюка через Банк Трансильвания, где также является акционером, ещё 40% акций Victoriabank, которые были ранее приобретены Плахотнюком за деньги с украденного миллиарда, в том числе из 130 млн. $, которые Victoriabank выдал ВЕМ-у», - пишет Платон.

Бизнесмен обратил внимание послов на то, что «г-н Сума Чакрабарти так вошёл во вкус совместного с г-ном Плахотнюком участия в кражах и отмывания украденных денег, что после встречи с заместителем Плахотнюка г-ном Филипом даже решил поучаствовать в ещё одном преступлении: ограблении акционеров Moldova Agroindbank». «Г-н Чакрабарти с г-ном Плахотнюком мало того, что продают чужие акции за 20% от их реальной стоимости, но даже эти деньги они решили похитить у акционеров Moldova Agroindbank. Уже подготовлена схема, по которой даже эта ничтожная часть не будет выплачена акционерам», - отмечает Вячеслав Платон.

«Поведение ЕБРР в Молдове схоже с поведением каких-то гангстеров с Дикого Запада, а не с политикой, проводимой уважаемым международным финансовым институтом. Действия ЕБРР по участию в мошенничестве и отмыванию украденных денег грязным пятном ложится на репутацию Европейского союза и других акционеров ЕБРР», - заверяет послов бизнесмен Вячеслав Платон, являющийся ключевым свидетелем финансовых преступлений лидера правящей Демпартии, олигарха Владимира Плахотнюка.

Ниже, публикуется полный текст Открытого письма Вячеслава Платона:

«Уважаемые господа Послы!

Ваши страны являются крупнейшими акционерами Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), миссия которого - оказывать помощь в развитии экономик стран Восточной Европы. И действительно, до определённого времени ЕБРР был крупнейшим инвестором в Молдове, вкладывающим средства в различные сектора молдавской экономики. Банк был образцом корректности, солидности и высоких профессионально-этических стандартов.

Но на определённом этапе в 2014 году руководство ЕБРР, в силу каких-то причин, вдруг нашло «общий язык» с г-ном Плахотнюком и, как в омут с головой, без оглядки ринулось в его криминальный бизнес. В это невозможно было бы поверить, если бы факты и подтверждающие их документы не свидетельствовали об обратном. На всё, что сейчас будет изложено ниже, есть неоспоримые доказательства.

Всё началось с того, что в ноябре 2014 года, за 7 дней до введения временной администрации в Banca de Economii, Victoriabank, где ЕБРР совместно с Альфа-Банк был крупнейшим акционером, фиктивно выдал Banca de Economii 130 млн. $. Те самые 130 млн. $, которые ровно через неделю Victoriabank получил в качестве возврата из резервов Нацбанка Молдовы. Соответственно, эти деньги были расхищены и входят в состав того самого злополучного миллиарда.

Хочу отметить, что резервы НБМ состоят, в том числе, и из денег МВФ, Всемирного банка и стран ЕС, которые активно кредитуют Молдову. Умысел и заведомость в действиях по кредитованию Banca de Economii через Victoriabank доказываются ещё одним немаловажным фактом. Несмотря на обнародование мной данной информации в прессе, ЕБРР, как мажоритарный акционер, не провёл расследование, не вскрыл злоупотребления, а наоборот: приобрёл у Плахотнюка через Банк Трансильвания, где также является акционером, ещё 40% акций Victoriabank, которые были ранее приобретены Плахотнюком за деньги с украденного миллиарда, в том числе из 130 млн. $, которые Victoriabank выдал ВЕМу.

По неофициальной информации от руководства Банка Трансильвания, покупку 40% акций Victoriabank лоббировал лично президент ЕБРР г-н Сума Чакрабарти. Взамен он пообещал румынскому банку субординированный кредит в 100 млн. евро.

Но теперь по порядку. Акции Victoriabank были куплены у компании Insidown LTD, которая принадлежит Плахотнюку. Дело в том, что акционером компании Insidown LTD является компания KINANIS LLC. И она же является акционером компании KRONIACO Management Limited, которая в свою очередь акционер кишиневского Детского мира «Gemeni». А, как известно, у «Gemeni» 2 акционера – Плахотнюк и Порошенко. Так вот, компания KRONIACO Management LTD как раз и представляет в Gemeni интересы Плахотнюка.

Но самое главное, что я лично организовывал продажу 40% акций Victoriabank. И продавал я их Плахотнюку через посредничество И. Шора. Происхождение этих денег, полученных в оплату за акции, очень тривиально: в Banca Socială был взят кредит в размере 14 млн. $, которые 11.11.2014 года были перечислены на счёт компании Capital Lider LP в Banсa Socială

Затем в тот же день 11.11.2014 года от Capital Lider LPна компанию Finberg Resources LPв Banca Socială было перечислено 12.568 млн. $. А остаток в 1.432 млн $ - на счёт этой же компании, открытый в Banca de Economii. Далее с двух этих счетов, этим же числом, деньги в объёме 14 млн $ были перечислены на Autanura Services LPи тут же перекинуты на счёт Insidown LTDв Banca de Economii. Уже на следующий день Insidown LTD перечисляет на счёт брокера – Moldova Agroindbank 12.538 млн. $ для покупки акций Victoriabank. И вот уже 21.11.14. компания Zenit Management LP, которую наглые и циничные прокуроры и суды РМ приписывают мне, перечисляет компании Capital Lider LPсумму 12.568 млн. $, которые были получены из 130 млн. $, выданных ВЕМу от Victoriabank.

То есть ЕБРР через Банк Трансильвания осуществил отмывание имущества, приобретённого за похищенный миллиард. И это несмотря на мои письменные, в том числе и через прессу, обращения к ЕБРР и Банку Трансильвания с предупреждением о криминальном характере сделки. Заметьте, что данные противозаконные действия происходят на фоне требований руководства Евросоюза и Европарламента ускорить расследование кражи миллиарда и всеобщей обеспокоенности низкой эффективностью проводимого расследования.

Но г-н Сума Чакрабарти так вошёл во вкус совместного с г-ном Плахотнюком участия в кражах и отмывания украденных денег, что после встречи с заместителем Плахотнюка г-ном Филипом даже решил поучаствовать в ещё одном преступлении: ограблении акционеров Moldova Agroindbank. Г-н Чакрабарти с г-ном Плахотнюком мало того, что продают чужие акции за 20% от их реальной стоимости, но даже эти деньги они решили похитить у акционеров Moldova Agroindbank. Уже подготовлена схема, по которой даже эта ничтожная часть не будет выплачена акционерам. О чём президент ЕБРР знает, и чем, вероятно, чрезвычайно удовлетворён.

Поведение ЕБРР в Молдове схоже с поведением каких-то гангстеров с Дикого Запада, а не с политикой, проводимой уважаемым международным финансовым институтом. Действия ЕБРР по участию в мошенничестве и отмыванию украденных денег грязным пятном ложится на репутацию Европейского союза и других акционеров ЕБРР.

Прошу вас, господа Послы, в срочном порядке проинформировать ваши Правительства о действиях ЕБРР в Молдове и потребовать отчёта от руководства ЕБРР. Отдельно хочу обратиться к послу РФ в Молдове, так как РФ также является акционером ЕБРР. В мошенничестве с акциями Moldova Agroindbank пострадали и 2 российские компании, которые хотят получить защиту своих интересов в РМ от действий В.Плахотнюка и ЕБРР.

Уважаемые господа! Я и мои адвокаты готовы оказать всяческое содействие для раскрытия всех деталей, совершённых с участием ЕБРР преступлений на территории республики Молдова».


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