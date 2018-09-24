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Сильвия Раду ждет Додона, когда у него заболит голова

Опубликовано : 25 сентябрь 2018 г. 21:27 | Просмотров: 234 | Категория: Власть

Ставшая во вторник министром здравоохранения и соцзащиты Сильвия Раду сообщила, что готова помочь Игорю Додону в случае головной боли.

Об этом Раду заявила после принесения присяги при вступлении в должность.

«Заверяю вас, что, когда у господина Додона заболит голова или поднимется температура, я ему объясню, что принимать: аспирин или парацетамол», - сообщила Раду, уточнив, что анальгин применяется от головой боли, а парацетамол - от повышенной температуры. Она сделала это свое первое заявление в должности министра в ответ на недавний отказ Додона подписать указ об ее назначении в должность министра по той причине, что Раду якобы не знает разницы между аспирином и парацетамолом.

Отказ Додона подписывать указ был расценен со стороны Раду, как «демонстрация мускулов», «с целью показать людям, что он не является декоративным президентом».

Указы о назначении Сильвии Раду министром здравоохранения и соцзащиты, а также Николая Чубука министром сельского хозяйства, регионального развития и экологии, были подписаны председателем парламента Андрианом Канду после того, как Игорь Додон в четвертый раз был отстранен от должности на время подписания соответствующих указов.


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