Внешняя политика Додона в версии «Мимино»
(ВИДЕО) Внешнеполитические стратагемы занимающего должность президента Молдовы сильно напомнили сюжет одного из самых популярных советских фильмов «Мимино».
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