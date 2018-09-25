МЕНЮ
Twitter
﻿ 54
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

00:01  

Додон рассказал, как с ним разговаривают в Москве

25.09.2018  

США поддержали придание автокефалии Украинской православной церкви

25.09.2018  

Внешняя политика Додона в версии «Мимино»

25.09.2018  

Сильвия Раду ждет Додона, когда у него заболит голова

25.09.2018  

ЕБРР может оказаться в эпицентре скандала по отмыванию денег в Молдове

25.09.2018  

Додон выдал неизвестную деталь из дела о высылке турецких учителей
все новости

США поддержали придание автокефалии Украинской православной церкви

Опубликовано : 25 сентябрь 2018 г. 23:10 | Просмотров: 182 | Категория: Мир

Госдепартамент США высказался в поддержку автокефалии для Украинской православной церкви, находящейся сейчас в составе Московского патриархата.

Как говорится в заявлении пресс-секретаря Государственного департамента США Хезер Науерт, Соединенные Штаты решительно поддерживают свободу вероисповедания, включая свободу участников групп управлять своей религией согласно их убеждениям и свободно практиковать свои конфессии без правительственного вмешательства.

«Соединенные Штаты уважают способность православных религиозных лидеров и последователей Украины проводить автокефалию в соответствии с их убеждениями», -говорится в Заявлении пресс-секретаря Государственного департамента США.

Представитель госдепа США отметила, что «Соединенные Штаты продолжают неизменную поддержку Украины и ее территориальной целостности перед лицом российской агрессии на востоке Украины и российской оккупации Крыма». «Мы также поддерживаем Украину, поскольку она планирует собственный путь и принимает собственные решения, в частности относительно объединений, свободные от внешнего вмешательства», - подытожила пресс-секретарь Государственного департамента США Хезер Науерт.

Ранее уже сообщалось, что на прошедшем в начале сентября в Стамбуле Архиерейском соборе Константинопольской церкви было решено, что Константинопольский патриархат может предоставлять автокефалию церкви без каких-либо согласований.

До этого, 31 августа Вселенский патриарх Варфоломей на встрече в Стамбуле сообщил предстоятелю Русской православной церкви патриарху Кириллу, что собирается предоставить Украинской православной церкви автокефалию.

Планируется, что следующее заседание Синода Константинопольской православной церкви будет проведено 10-12 октября.

В свою очередь, Русская православная церковь выступает категорически против предоставления автокефалии Украинской православной церкви Московского патриархата.


| Версия для печати



Загрузка...

Похожие новости
МИР
США поддержали придание автокефалии Украинской православной церкви

США поддержали придание автокефалии Украинской православной церкви ...

Просмотров: 182
Российский оппозиционер Алексей Навальный признан «узником совести»

Российский оппозиционер Алексей Навальный признан «узником совести» ...

Просмотров: 849
Навального задержали сразу после выхода из-под ареста

Навального задержали сразу после выхода из-под ареста ...

Просмотров: 717
Петр Порошенко подал иск на Би-би-си за клевету

Петр Порошенко подал иск на Би-би-си за клевету ...

Просмотров: 650
Россия рассматривает возможность выхода из Совета Европы

Россия рассматривает возможность выхода из Совета Европы ...

Просмотров: 964
Президент Украины пообещал защиту священникам, поддержавшим автокефалию Украинской церкви

Президент Украины пообещал защиту священникам, поддержавшим автокефалию Украинской церкви ...

Просмотров: 937
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

Просмотров: 5824
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 27365
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 28031
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 7446
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Венедиктов ушел из руководства «Эха Москвы», узнав от Путина о финансировании радиостанции «Газпромом»

Венедиктов ушел из руководства «Эха Москвы», узнав от Путина о финансировании радиостанции «Газпромом»

Просмотров: 20442
Весь личный состав МВД мобилизован на защиту режима «до особого распоряжения»

Весь личный состав МВД мобилизован на защиту режима «до особого распоряжения»

Просмотров: 19639
Власти возбудили уголовное дело на офицера-пограничника, предавшего гласности контрабандные схемы на границе

Власти возбудили уголовное дело на офицера-пограничника, предавшего гласности контрабандные схемы на границе

Просмотров: 18067
Власти начали травлю бывшего пограничника, предавшего гласности факты контрабанды руководства МВД

Власти начали травлю бывшего пограничника, предавшего гласности факты контрабанды руководства МВД

Просмотров: 16469
Додон вывел памятники советским воинам из-под охраны государства

Додон вывел памятники советским воинам из-под охраны государства

Просмотров: 16133
Додон отказался признавать Крым украинским

Додон отказался признавать Крым украинским

Просмотров: 15840
Грозившийся «вешать на Арке», «загнать под плинтус» и «ждать в темных переулках» внезапно заболел в день суда

Грозившийся «вешать на Арке», «загнать под плинтус» и «ждать в темных переулках» внезапно заболел в день суда

Просмотров: 14538
Помощник Путина отдыхал в компании основного обвиняемого в краже миллиарда из валютного резерва Молдовы

Помощник Путина отдыхал в компании основного обвиняемого в краже миллиарда из валютного резерва Молдовы

Просмотров: 13499
ВЛАСТЬ
Додон рассказал, как с ним разговаривают в Москве

Додон рассказал, как с ним разговаривают в Москве

25.09.2018  Внешняя политика Додона в версии «Мимино»
25.09.2018  Сильвия Раду ждет Додона, когда у него заболит голова
25.09.2018  Додон выдал неизвестную деталь из дела о высылке турецких учителей
ЛЮДИ
Тулбуре: Пора думать о Молдове после Плахотнюка

Тулбуре: Пора думать о Молдове после Плахотнюка

02.09.2018  Иосифа Кобзона провели в последний путь под продолжительные аплодисменты
31.08.2018  «Ритмы Сопротивления» пришли и в Кишинев
30.08.2018  Подросток скончался в Центре матери и ребенка от панкреатита
БИЗНЕС
Российский благотворитель Додона объявил о финансовой привлекательности Молдовы

Российский благотворитель Додона объявил о финансовой привлекательности Молдовы

06.09.2018  Работа с проживанием - идеальный вариант для тех, кто не готов тратить средства на дорогостоящую аренду жилья
24.08.2018  Flatfy.md поможет найти лучшие новостройки от ведущих застройщиков Молдовы
31.07.2018  Перевозчики потребовали повышения тарифов на пассажирские перевозки
КРИМИНАЛ
ЕБРР может оказаться в эпицентре скандала по отмыванию денег в Молдове

ЕБРР может оказаться в эпицентре скандала по отмыванию денег в Молдове

19.09.2018  Власти затягивают процесс над основным обвиняемым в деле о краже миллиарда долларов
15.09.2018  Молдова замешана в очередном международном скандале по отмыванию денег
12.09.2018  Ренато Усатый получил угрозы физической расправы над своими ближайшими родственниками



Все права защищены. Копировние материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Сентябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Сентябрь 2018 (127)
Август 2018 (136)
Июль 2018 (121)
Июнь 2018 (113)
Май 2018 (116)
Апрель 2018 (96)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
google rank checker