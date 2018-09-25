США поддержали придание автокефалии Украинской православной церкви ...

Госдепартамент США высказался в поддержку автокефалии для Украинской православной церкви, находящейся сейчас в составе Московского патриархата.

Как говорится в заявлении пресс-секретаря Государственного департамента США Хезер Науерт, Соединенные Штаты решительно поддерживают свободу вероисповедания, включая свободу участников групп управлять своей религией согласно их убеждениям и свободно практиковать свои конфессии без правительственного вмешательства.

«Соединенные Штаты уважают способность православных религиозных лидеров и последователей Украины проводить автокефалию в соответствии с их убеждениями», -говорится в Заявлении пресс-секретаря Государственного департамента США.

Представитель госдепа США отметила, что «Соединенные Штаты продолжают неизменную поддержку Украины и ее территориальной целостности перед лицом российской агрессии на востоке Украины и российской оккупации Крыма». «Мы также поддерживаем Украину, поскольку она планирует собственный путь и принимает собственные решения, в частности относительно объединений, свободные от внешнего вмешательства», - подытожила пресс-секретарь Государственного департамента США Хезер Науерт.

Ранее уже сообщалось, что на прошедшем в начале сентября в Стамбуле Архиерейском соборе Константинопольской церкви было решено, что Константинопольский патриархат может предоставлять автокефалию церкви без каких-либо согласований.

До этого, 31 августа Вселенский патриарх Варфоломей на встрече в Стамбуле сообщил предстоятелю Русской православной церкви патриарху Кириллу, что собирается предоставить Украинской православной церкви автокефалию.

Планируется, что следующее заседание Синода Константинопольской православной церкви будет проведено 10-12 октября.

В свою очередь, Русская православная церковь выступает категорически против предоставления автокефалии Украинской православной церкви Московского патриархата.