Додон рассказал, как с ним разговаривают в Москве
(ВИДЕО) Занимающий должность президента Молдовы Игорь Додон воспроизвел форму разговора с ним в правительственных кругах России.
Если верить Додону, его российские собеседники разговаривают с ним примерно на таком же жаргоне, который используется в барах из молдавской глубинки («Уэй..., стимате домн’ прешединте»).
Как уточнил Додон в проведенной "Прямой линии" на контролируемом им телеканале Accent-TV, так с ним разговаривали в России, когда обсуждались вопросы открытия российского рынка для производителей молдавских вин.
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