Додон рассказал, как с ним разговаривают в Москве ...

Если верить Додону, его российские собеседники разговаривают с ним примерно на таком же жаргоне, который используется в барах из молдавской глубинки («Уэй..., стимате домн’ прешединте»).

Как уточнил Додон в проведенной "Прямой линии" на контролируемом им телеканале Accent-TV, так с ним разговаривали в России, когда обсуждались вопросы открытия российского рынка для производителей молдавских вин.