США пригрозили Евросоюзу в связи с санкциями против Ирана ...

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Соединенные Штаты не позволят Евросоюзу или кому-то ещё обходить американские санкции в отношении Ирана.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, выступая во вторник, 25 сентября, на конференции по Ирану в Нью-Йорке в рамках Генеральной ассамблеи ООН.

Болтон подчеркнул, что США будут «агрессивными и непреклонными» в вопросе антииранских санкций и призвал глобальную систему банковских платежей SWIFT пересмотреть сотрудничество с Тегераном.

«Европейский Союз силен в риторике и слаб при доведении намерений до конца… Мы не намерены разрешать Европе или кому-либо еще уклоняться от наших санкций», - подчеркнул он, цитируемый Deutsche Welle. США примут меры в отношении любого, кто будет предоставлять финансовые услуги иранским банкам, добавил Джон Болтон. По его словам, платежная система SWIFT «должна внимательно следить» за осуществляемыми с ее помощью сделками с Ираном.

Ранее верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини заявила, что Брюссель намерен создать специальный финансовый институт, который будет обеспечивать финансовые операции с Ираном в обход санкций США. Это заявление прозвучало в Нью-Йорке после встречи Могерини с представителями Великобритании, Франции, Германии, России, Китая и Ирана.

Эти страны считают, что Тегеран выполняет условия «ядерной сделки», о выходе из которой в одностороннем порядке заявили США. Новый институт позволит европейским компаниям вступать в экономические отношения с Ираном без риска навлечь на себя санкции Вашингтона.

В мае Вашингтон вышел из соглашения по так называемой «ядерной сделке», которое было заключено в 2015 году при участии президента США Барака Обамы, и объявил о введении новых ограничений в отношении Тегерана, а также потребовал от союзников прекратить покупать у Ирана нефть под угрозой санкций.