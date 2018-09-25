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АНОНС: Партия Додона занялась мошенничеством с оформлением автомобилей для граждан Украины

Опубликовано : 26 сентябрь 2018 г. 16:20 | Просмотров: 780 | Категория: Криминал

Жителей Кишинева, преимущественно пенсионного возраста, возят в Приднестровье, вовлекая в мошенническую схему для легализации автомобилей, временно регистрируемых в Украине.

Агентству OMEGA стала известна схема, по которой пенсионеров собирают через один из столичных офисов Партии социалистов.

За 500 леев их везут группами на совместный пункт пропуска через молдо-украинскую границу Кучурган-Первомайск на приднестровском участке границы.

Продолжение - в следующих выпусках…


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