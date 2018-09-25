АНОНС: Партия Додона занялась мошенничеством с оформлением автомобилей для граждан Украины
Жителей Кишинева, преимущественно пенсионного возраста, возят в Приднестровье, вовлекая в мошенническую схему для легализации автомобилей, временно регистрируемых в Украине.
Агентству OMEGA стала известна схема, по которой пенсионеров собирают через один из столичных офисов Партии социалистов.
За 500 леев их везут группами на совместный пункт пропуска через молдо-украинскую границу Кучурган-Первомайск на приднестровском участке границы.
Продолжение - в следующих выпусках…
|
Загрузка...
Похожие новости
КРИМИНАЛ
АНОНС: Партия Додона занялась мошенничеством с оформлением автомобилей для граждан Украины ...Просмотров: 801
Ренато Усатый получил угрозы физической расправы над своими ближайшими родственниками ...Просмотров: 8925
СМИ Плахотнюка распространили дезинформацию про «угрозу исламистов» молдавским дипломатам в Германии ...Просмотров: 1677
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ