АНОНС: Партия Додона занялась мошенничеством с оформлением автомобилей для граждан Украины ...

Жителей Кишинева, преимущественно пенсионного возраста, возят в Приднестровье, вовлекая в мошенническую схему для легализации автомобилей, временно регистрируемых в Украине.

Агентству OMEGA стала известна схема, по которой пенсионеров собирают через один из столичных офисов Партии социалистов.

За 500 леев их везут группами на совместный пункт пропуска через молдо-украинскую границу Кучурган-Первомайск на приднестровском участке границы.

Продолжение - в следующих выпусках…