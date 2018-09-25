Майя Санду озвучила первые предвыборные обещания в Гагаузии ...

Об этом Санду заявила в ходе проведенной в Гагаузии конференции, поднявшей эту проблему, уточнив, что обещание будет реализовано, «когда Партия «Действие и Солидарность» придет к власти».

Майя Санду, отметила, что для регистрации партий необходимо не более 300 человек, а не 4 тысячи, как это требуется сейчас. «И это мы сделаем, потому что мы верим в демократию», - заявила она. «Тогда, автоматически будет решен вопрос и региональных партий, потому что в этом случае нет никаких условий для территориальных представительств», - добавила Лидер Партии «Действие и Солидарность» Майя Санду.

Согласно действующему Закону о политических партиях, в Молдове партия может быть зарегистрирована при условии не менее четырех тысяч членов. На момент ее учреждения, члены партии должны проживать в не менее чем половине административно-территориальных единиц Молдова второго уровня, а не менее 120 членов должны проживать в каждой из указанных административно-территориальных единиц.