МЕНЮ
Twitter
﻿ 74
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

11:40  

Майя Санду озвучила первые предвыборные обещания в Гагаузии

26.09.2018  

Журналисты определили истинное имя полковника ГРУ, назвавшегося «Русланом Бошировым»

26.09.2018  

АНОНС: Партия Додона занялась мошенничеством с оформлением автомобилей для граждан Украины

26.09.2018  

США пригрозили Евросоюзу в связи с санкциями против Ирана

26.09.2018  

Додон рассказал, как с ним разговаривают в Москве

25.09.2018  

США поддержали придание автокефалии Украинской православной церкви
все новости

Майя Санду озвучила первые предвыборные обещания в Гагаузии

Опубликовано : 27 сентябрь 2018 г. 11:40 | Просмотров: 137 | Категория: Власть

Лидер Партии «Действие и Солидарность» Майя Санду пообещала упростить процесс регистрации партий, а также разрешить регистрацию региональных партий.

Об этом Санду заявила в ходе проведенной в Гагаузии конференции, поднявшей эту проблему, уточнив, что обещание будет реализовано, «когда Партия «Действие и Солидарность» придет к власти».

Майя Санду, отметила, что для регистрации партий необходимо не более 300 человек, а не 4 тысячи, как это требуется сейчас. «И это мы сделаем, потому что мы верим в демократию», - заявила она. «Тогда, автоматически будет решен вопрос и региональных партий, потому что в этом случае нет никаких условий для территориальных представительств», - добавила Лидер Партии «Действие и Солидарность» Майя Санду.

Согласно действующему Закону о политических партиях, в Молдове партия может быть зарегистрирована при условии не менее четырех тысяч членов. На момент ее учреждения, члены партии должны проживать в не менее чем половине административно-территориальных единиц Молдова второго уровня, а не менее 120 членов должны проживать в каждой из указанных административно-территориальных единиц.


| Версия для печати



Загрузка...

Похожие новости
ВЛАСТЬ
Майя Санду озвучила первые предвыборные обещания в Гагаузии

Майя Санду озвучила первые предвыборные обещания в Гагаузии ...

Просмотров: 135
Додон рассказал, как с ним разговаривают в Москве

Додон рассказал, как с ним разговаривают в Москве ...

Просмотров: 2392
Внешняя политика Додона в версии «Мимино»

Внешняя политика Додона в версии «Мимино» ...

Просмотров: 911
Сильвия Раду ждет Додона, когда у него заболит голова

Сильвия Раду ждет Додона, когда у него заболит голова ...

Просмотров: 1670
Додон выдал неизвестную деталь из дела о высылке турецких учителей

Додон выдал неизвестную деталь из дела о высылке турецких учителей ...

Просмотров: 2610
К чему срочно готовится партия Плахотнюка?

К чему срочно готовится партия Плахотнюка? ...

Просмотров: 3102
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

Просмотров: 5864
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 27409
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 28068
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 7480
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Венедиктов ушел из руководства «Эха Москвы», узнав от Путина о финансировании радиостанции «Газпромом»

Венедиктов ушел из руководства «Эха Москвы», узнав от Путина о финансировании радиостанции «Газпромом»

Просмотров: 20463
Весь личный состав МВД мобилизован на защиту режима «до особого распоряжения»

Весь личный состав МВД мобилизован на защиту режима «до особого распоряжения»

Просмотров: 19665
Власти возбудили уголовное дело на офицера-пограничника, предавшего гласности контрабандные схемы на границе

Власти возбудили уголовное дело на офицера-пограничника, предавшего гласности контрабандные схемы на границе

Просмотров: 18091
Власти начали травлю бывшего пограничника, предавшего гласности факты контрабанды руководства МВД

Власти начали травлю бывшего пограничника, предавшего гласности факты контрабанды руководства МВД

Просмотров: 16480
Додон вывел памятники советским воинам из-под охраны государства

Додон вывел памятники советским воинам из-под охраны государства

Просмотров: 16208
Додон отказался признавать Крым украинским

Додон отказался признавать Крым украинским

Просмотров: 15863
Грозившийся «вешать на Арке», «загнать под плинтус» и «ждать в темных переулках» внезапно заболел в день суда

Грозившийся «вешать на Арке», «загнать под плинтус» и «ждать в темных переулках» внезапно заболел в день суда

Просмотров: 14551
Помощник Путина отдыхал в компании основного обвиняемого в краже миллиарда из валютного резерва Молдовы

Помощник Путина отдыхал в компании основного обвиняемого в краже миллиарда из валютного резерва Молдовы

Просмотров: 13548
ВЛАСТЬ
Майя Санду озвучила первые предвыборные обещания в Гагаузии

Майя Санду озвучила первые предвыборные обещания в Гагаузии

26.09.2018  Додон рассказал, как с ним разговаривают в Москве
25.09.2018  Внешняя политика Додона в версии «Мимино»
25.09.2018  Сильвия Раду ждет Додона, когда у него заболит голова
ЛЮДИ
Тулбуре: Пора думать о Молдове после Плахотнюка

Тулбуре: Пора думать о Молдове после Плахотнюка

02.09.2018  Иосифа Кобзона провели в последний путь под продолжительные аплодисменты
31.08.2018  «Ритмы Сопротивления» пришли и в Кишинев
30.08.2018  Подросток скончался в Центре матери и ребенка от панкреатита
БИЗНЕС
Российский благотворитель Додона объявил о финансовой привлекательности Молдовы

Российский благотворитель Додона объявил о финансовой привлекательности Молдовы

06.09.2018  Работа с проживанием - идеальный вариант для тех, кто не готов тратить средства на дорогостоящую аренду жилья
24.08.2018  Flatfy.md поможет найти лучшие новостройки от ведущих застройщиков Молдовы
31.07.2018  Перевозчики потребовали повышения тарифов на пассажирские перевозки
КРИМИНАЛ
АНОНС: Партия Додона занялась мошенничеством с оформлением автомобилей для граждан Украины

АНОНС: Партия Додона занялась мошенничеством с оформлением автомобилей для граждан Украины

25.09.2018  ЕБРР может оказаться в эпицентре скандала по отмыванию денег в Молдове
19.09.2018  Власти затягивают процесс над основным обвиняемым в деле о краже миллиарда долларов
15.09.2018  Молдова замешана в очередном международном скандале по отмыванию денег



Все права защищены. Копировние материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Сентябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Сентябрь 2018 (131)
Август 2018 (136)
Июль 2018 (121)
Июнь 2018 (113)
Май 2018 (116)
Апрель 2018 (96)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
google rank checker