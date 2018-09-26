Партия Додона использует базу данных пенсионеров для мошеннических схем с регистрацией автомобилей в Украине ...

Кишиневских пенсионеров вовлекли в схему временной регистрации автомобилей на территории Украины, а в схеме задействован один из офисов Партии социалистов и его база данных пенсионеров.

Как стало известно агентству OMEGA от одного из вовлеченных в схему участников, мошенники из принадлежащей пророссийскому президенту Игорю Додону, платят пенсионерам по 500 леев за операцию. Последний раз их собрали 26 сентября, в 15 часов, перед офисом ПСРМ в столичном секторе Рышкановка по адресу пр-т М.Костин 18/2.

В то же время, никому из вовлеченных в эту схему пенсионеров не сообщается, что в случае нарушения сроков временного ввоза именно в отношении них будет применен штраф до 17000 гривен с запретом на въезд на территорию Украины. В свою же очередь, посредники не рискуют ничем, а их действия не действующего в Украине законодательства.

Известно, что ответственным за сбор и подвоз на границу пенсионеров является некий Иван, которого также видели в офисе Партии социалистов, где он вел себя явно не как посторонний человек.

Схема действует следующим образом:

Группы пенсионеров вывозятся на совместный пункт пропуска на молдо-украинской границе Первомайск-Кучурган (в Приднестровье). Далее, перед прохождением контроля украинскими пограничниками, их высаживают, а они заходят на территорию Украины пешком. Эта мера предпринята для усложнения идентификации группы.

На украинской территории, пенсионера уже ожидает автомобиль, преимущественно дорогой марки, и выезжая из Украины, оформляется вывоз в Молдову. Спустя некоторое время, этот же автомобиль с пенсионером въезжает в Украину и, таким образом, оформляется его въезд на территорию соседней страны. Позже, пенсионер возвращается опять же пешком в Первомайск на «точку сбора», откуда всю группу вывозят в Кишинев к офису ПСРМ с предоставлением 500 леев "за услугу".

Примечательно, что сами пенсионеры нигде и ни в чем не расписываются, что указывает на то, что у дельцов имеются все их персональные паспортные данные, доступ к которым обеспечен через структуры Партии социалистов.

Подобная схема стала возможной после того, как летом в Украине был утвержден новый порядок ввоза автомобилей с европейскими номерами (так называемые в Украине «евробляхи»), согласно которому акциз на эти автомобили понизился в 6-10 раз. Размер акциза еще ниже, в случае ввоза в Украину нового автомобиля.

Очевидно, что реализованная про-российской Партией социалистов подобная схема, не может быть осуществлена не только без ведома таможенных властей Молдовы, но и Украины.