Олег Сенцов выдвинут на Сахаровскую премию Европарламента ...

Украинский режиссер Олег Сенцов стал одним из восьми кандидатов на премию Европарламента имени Сахарова «За свободу мысли» за 2018 год.

Как сообщает Deutsche Welle, презентация кандидатур состоялась в четверг, 27 сентября, в Брюсселе на совместном заседании комитета по иностранным делам и подкомитета по правам человека. Кандидатуру Сенцова выдвинула Европейская народная партия - самая крупная фракция Европарламента.

Три финалиста будут определены путем голосования на аналогичном совместном заседании комитета и подкомитета 9 октября. Общая конференция председателей фракций Европарламента примет решение по кандидатуре лауреата и объявит его 25 октября в Страсбурге. Церемония вручения премии состоится также в Страсбурге - 12 декабря на пленарной сессии Европейского парламента.

Олег Сенцов в августе 2015 года был приговорен в России к 20 годам лишения свободы по обвинению в создании на территории аннексированного Россией полуострова Крым террористического сообщества.

14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя освобождения всех украинских политзаключенных из российских тюрем – всего 64 человека.

Сенцов голодает уже 138-й день – это беспрецедентный случай в новейшей истории российских тюрем.