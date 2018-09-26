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Олег Сенцов выдвинут на Сахаровскую премию Европарламента

Опубликовано : 27 сентябрь 2018 г. 19:01 | Просмотров: 164 | Категория: Мир

Украинский режиссер Олег Сенцов стал одним из восьми кандидатов на премию Европарламента имени Сахарова «За свободу мысли» за 2018 год.

Как сообщает Deutsche Welle, презентация кандидатур состоялась в четверг, 27 сентября, в Брюсселе на совместном заседании комитета по иностранным делам и подкомитета по правам человека. Кандидатуру Сенцова выдвинула Европейская народная партия - самая крупная фракция Европарламента.

Три финалиста будут определены путем голосования на аналогичном совместном заседании комитета и подкомитета 9 октября. Общая конференция председателей фракций Европарламента примет решение по кандидатуре лауреата и объявит его 25 октября в Страсбурге. Церемония вручения премии состоится также в Страсбурге - 12 декабря на пленарной сессии Европейского парламента.

Олег Сенцов в августе 2015 года был приговорен в России к 20 годам лишения свободы по обвинению в создании на территории аннексированного Россией полуострова Крым террористического сообщества.

14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя освобождения всех украинских политзаключенных из российских тюрем – всего 64 человека.

Сенцов голодает уже 138-й день – это беспрецедентный случай в новейшей истории российских тюрем.


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