Власти отменяют наказание за беспрепятственную выдачу паспорта киллеру Виталию Проке ...

По требованию прокурора, чиновница, выдавшая уголовнику справку о несудимости для получения паспорта, будет освобождена от ответственности.

Известно, что исправленная справка о несудимости была выдана условно-досрочно освобождённому киллеру Виталию Проке по указанию подконтрольного олигарху Владимиру Плахотнюку руководства МВД и Министерства информационных технологий. На основании этой справки, Прока в течение дня смог получить паспорт и покинуть территорию Молдовы, совершив вооруженные покушения в Бухаресте, а также в Лондоне - на банкира Германа Горбунцова.

Как сообщает портал anticoruptie.md, столь неожиданное заявление прокурора прозвучало на судебном заседании Апелляционной палаты по делу бывшей сотрудницы МВД Юлианы Дзеро, обвиненной в пособничестве при выдаче паспорта киллеру Виталию Прока. Паспорт на его имя был выдан, несмотря на то, что законом запрещена его выдача лицам, находящимся под уголовным преследованием.

Теперь же, по требованию прокурора, в отношении бывшей чиновницы будет изменено обвинение, с переквалификацией его из уголовного в административное. Далее, и это административное наказание будет отменено «в связи с истечением срока давности».

Ранее уже сообщалось, что с 2004 по 2013 год Юлиана Дзеро занимала должность инспектора Управления оперативной информации и учета Министерства внутренних дел. В ее обязанности входила проверка запросов, полученных от ГП Registru и анкет-заявлений для выдачи паспорта.

14 августа 2017 года суд сектора Рышкановка муниципия Кишинев признал бывшего инспектора Юлиану Дзеро виновной по нескольким пунктам обвинения, в частности, в служебной халатности и превышении служебных полномочий. Вместе с тем, суд удовлетворил просьбу о прекращении уголовного преследования по причине истечения срока исковой давности.

Ранее в интервью телеканалу Jurnal TV, находящийся ныне в румынской тюрьме по обвинению в совершении заказного убийства киллер Виталий Прока подтвердил, что, выйдя из тюрьмы, он получил паспорт по протекции от людей Плахотнюка за один день. «Я пошел, сфотографировался. Подал заявление один раз, его отклонили. И мне сказали прийти на следующий день в центральный офис. Я пришел в паспортный стол, утром подал заявление и после обеда уже забрал паспорт», - сообщил Прока.

2 ноября телеканал JurnalTV показал реализованное при содействии румынских властей интервью с киллером Виталием Прокой, в котором он признался, что заказчиком преступления является Владимир Плахотнюк. Прока также обратил внимание на давнюю дружескую связь Плахотнюка с Ваней Писателем. Кроме того, Прока сообщил, что Плахотнюк является зависимым от кокаина.