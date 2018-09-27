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Конституционный суд Румынии разрешил называть однополые союзы семьями

Опубликовано : 28 сентябрь 2018 г. 12:41 | Просмотров: 224 | Категория: Мир

В Румынии однополые союзы могут считаться семьями, а отношения между людьми одного пола ничем не отличаются от сожительства гетеросексуалов.

Соответствующее постановление Конституционного суда Румынии было принято накануне.

Как сообщает Радио «Свобода», согласно вынесенному в июне постановлению Суда Евросоюза в Люксембурге, страна ЕС обязана признать однополый брак для предоставления вида на жительство супругу, у которого нет европейского гражданства, даже если в этом государстве не разрешены такие союзы. Прецедентом стал случай с заключением однополого брака между гражданами Румынии и США, зарегистрированного в Бельгии.

В 2012 году эта пара решила поселиться в Румынии, однако американцу отказали в виде на жительство, поскольку румынские власти не признают однополые браки. Супруги подали иск в Конституционный суд Румынии, который перенаправил его в суд Евросоюза в Люксембурге.

До 2000 года однополые отношения в Румынии считались преступными.


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