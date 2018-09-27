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«Железная дорога» обрекла бельчан на вымерзание

Опубликовано : 28 сентябрь 2018 г. 16:45 | Просмотров: 159 | Категория: Страна

(ВИДЕО) Накануне отопительного сезона, госпредприятие «Железная дорога Молдовы» объявило об отключении ряда многоквартирных домов в Бельцах от ведомственной системы теплоснабжения.

Об этом сообщил бельцким муниципальным советникам мэр Бельц Николай Григоришин.

Мэр назвал действия госпредприятия преступными по отношению к бельчанам и направил по этому  поводу обращение к премьер-министру.

Григоришин сообщил, что им было получено письмо, согласно которому «руководством ГП «Железная дорога Молдовы» принято решение об отключении системы теплоснабжения жилых домов микрорайона Угольник и домов по улице Феровиарилор №8, 28, 30 мун. Бэлць».

«Я считаю, что это преступление по отношению к своим гражданам. Через две недели у нас наступают холода и сейчас они решили отключить нас от тепла. Ни у нас, ни у ”CET-Nord” нет физической, ни экономической возможности подключить эти дома к отоплению», - заявил в этой связи мэр Бельц Николай Григоришин.

Известно, что в домах, отключенных «Железной дорогой» от теплоснабжения накануне отопительного сезона, проживают в основном пенсионеры-железнодорожники, проработавшие на предприятии несколько десятков лет.




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