Евросоюз «очень серьезно» озабочен состоянием демократии в Молдове ...

Претензии со стороны Евросоюза были высказаны в ходе заседания Генассамблеи ООН в Нью-Йорке прошла встреча еврокомиссара по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнеса Хана с премьер-министром Молдовы Павлом Филипом.

Об этом европейский чиновник сообщил в Твиттере, по итогам встречи с Филипом.

«Я выразил очень серьезную озабоченность членов Еврокомиссии и государств-членов ЕС в отношении верховенства права и отхода от демократии регресса в стране. Передал список реформ, которые правительство должно срочно принять», — написал Йоханнес Хан.

Других подробностей о встрече не известно.

В свою очередь, премьер-министр Молдовы предоставил общественности совсем иную картину по результатам этой же встречи. В его сообщении нет ни одного намека на столь серьезные обвинения, о которых заявил еврокомиссар.

«Нам нелегко, есть взлеты и падения, но наши отношения с ЕС долгосрочные, и мы от них не отказываемся. Наше место в Европе», - написал Филип в своем Фэйсбуке.

Евросоюз впервые ужесточил свою риторику в отношении Молдовы летом, после того, как молдавские власти отменили результаты выборов в Кишиневе, на которых победил представитель оппозиционной партии Платформа DA Андрей Нэстасе.