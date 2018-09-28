Армия Сербии приведена в полную боевую готовность ...

Президент Сербии Александр Вучич приказал привести Вооруженные силы Сербии в полную боевую готовность в связи с действиями косовских полицейских на административной границе Сербии и Автономного края Косово и Метохия.

Об этом сообщило сербское агентство Tanjug.

Сербские СМИ также сообщают, что 60 сотрудников спецназа полиции Косово ROSU подошли к Газиводскому озеру, снабжающему водой ГЭС «Газивода», и заняли Центр экологии и спорта в общине Зубин Поток.

Власти Сербии отмечают, что косовские полицейские задержали сербов, которые не совершили каких-либо преступлений.

В этой связи президент Сербии выразил протест генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу, назвав происходящее «наглой акцией Хашима Тачи (глава Косово - Ред.) и приштинского руководства».

Республика Косово — частично признанное государство. Сербия не признает ее независимость и называет этот регион Автономным краем Косово и Метохия. Власти Сербии не контролируют территорию Косово.