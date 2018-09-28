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Президент Украины сообщил о судьбе своего бизнеса в России

Опубликовано : 29 сентябрь 2018 г. 17:42 | Просмотров: 894 | Категория: Мир

Петр Порошенко заявил, что он не имеет и не может иметь бизнеса в России, а принадлежавший ему российский филиал фабрики «Рошен» финансово поддерживает армию Украины.

Как сообщает «Украинская правда», об этом он заявил в субботу на открытии Х международного экономического форума в Харькове.

«У меня был бизнес в России до войны, но война все поменяла. И теперь я хочу, чтобы все услышали - у Порошенко бизнеса в России нет и быть не может. Ни аграрного, ни паточного, никакого другого», - сказал президент Украины.

«Я не оправдываюсь, а наоборот, я напрямую обвиняю своих политических оппонентов в Украине в откровенной лжи, черном пиаре, подыгрывании российской пропаганде, очень хорошо скоординированной, в жажде любой ценой прийти к украинской власти», - подчеркнул он.

Порошенко отметил, что после аннексии Крыма Россия конфисковала у него Севастопольский морской завод.

«Де-факто его у меня нет, но оккупантам дарить его никто не собирается. И я каждый раз манифестирую это, внося это в свою электронную декларацию», - пояснил он.

«Отдельная история - Липецкая кондитерская фабрика. По приказу Путина она с первых дней войны была арестована. Для чего? Чтобы ее нельзя было ни продать, ни передать. Это технология. Он намеренно блокировал ее продажу, чтобы дать украинской оппозиции основания обвинять меня в наличии Липецкой фабрики. Оппозиция все поняла, но пас от Кремля приняла», - отметил Порошенко.

В этой связи он подчеркнул, что Липецкая фабрика "Рошен" закрыта и не будет запущена.

«А относительно "Рошен", то еще в 2016 году я передал его в доверительную собственность Ротшильду, и сотни миллионов в год "Рошен" перечисляет на поддержку украинской армии», - сказал президент Украины Петр Порошенко.


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