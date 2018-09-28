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В Барселоне произошли столкновения сторонников независимости с полицией

Опубликовано : 29 сентябрь 2018 г. 23:55 | Просмотров: 119 | Категория: Мир

(ВИДЕО) Беспорядки произошли 29 сентября во время шествия в поддержку действий полиции в ходе прошедшего год назад референдуме о независимости Каталонии.

Сторонники независимости забросали полицейских и своих оппонентов пакетами с разноцветными красками.

Местные СМИ сообщают о 24 пострадавших и 6 задержанных.

Видео: meduza


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