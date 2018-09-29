В Македонии проходит референдум о названии страны ...

На голосование вынесен следующий вопрос: «Выступаете ли вы за членство в Евросоюзе и НАТО, соглашаясь с договором между Республикой Македонией и Греческой Республикой?».

Договор, который упоминается в этом вопросе, - это так называемое Преспанское соглашение о переименовании Македонии в Республику Северная Македония, подписанное между Грецией и Македонией 17 июня.

Присоединение Македонии к этим организациям ранее блокировала Греция, которая не признавала название "Македония", указывая на то, что историческая область Македония включает в себя в том числе северную часть нынешней Греции.

Для вступления изменений в силу необходимо, чтобы явка избирателей превышала 50%. По этой причине противники переименования собираются бойкотировать референдум.

Премьер-министр Македонии Зоран Заев заявил, что принятие нового названия страны является достойной ценой за вход в ЕС и НАТО.

В свою очередь, президент Македонии Георгий Иванов уже заявил, что будет бойкотировать проведение голосования.