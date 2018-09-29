Сербия проведет совместные с Россией военные учения на фоне обострения ситуации на севере Косово ...

Совместные учения пройдут на территории Сербии с 1 по 5 октября с привлечением российских истребителей МиГ-29 и вертолетов Ми-8, а также сербских средств ПВО.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России, уточнив, что всего будет задействовано до 10 единиц авиационной техники, а экипажи авиации будут объединенными.

«Летчики Воздушно-космических сил России и Военно-воздушных сил и войск ПВО Сербии проведут совместное летно-тактическое учение "БАРС-2018" на территории Республики Сербия», - говорится в сообщении минобороны России.

Российское оборонное ведомство также сообщило, что в рамках учений «летный состав совершит перехват воздушных целей, выполнит элементы воздушного боя, фигур сложного и высшего пилотажа, тактического удара по наземным целям, а также отработает задачи десантирования и поисково-спасательного обеспечения».

В то же время, 2 октября в Москве пройдет встреча президента Сербии Александара Вучича с президентом России Владимиром Путиным. Об этом Вучич сообщил в субботу, выступая перед журналистами в связи с обострением ситуации в районе водохранилища Газиводе. «Через два дня у меня будет встреча с президентом Путиным, мы поговорим обо всех важных вопросах для Сербии, конечно, приоритетом будет ситуация в Косово и Метохии. Мы оповестим президента Путина обо всем, что происходит, и будем просить его поддержки на всех международных форумах, просить его совета, нет никакого сомнения», - заявил накануне президент Сербии.

В субботу президент Сербии Александар Вучич приказал привести Вооруженные силы Сербии в полную боевую готовность в связи с действиями косовских полицейских на административной границе Сербии и Автономного края Косово и Метохия.