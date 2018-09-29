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Назойливость Додона на саммите СНГ привлекла внимание влиятельного российского СМИ

Опубликовано : 30 сентябрь 2018 г. 16:21 | Просмотров: 2428 | Категория: Власть

Поведение Игоря Додона, которого не воспринимают даже его коллеги, не могло пройти незамеченным со стороны российских журналистов, освещавших работу саммита глав государств СНГ в Душанбе.

Влиятельное российское издание «КоммерсантЪ» увидело, как занимающий должность президента Молдовы Игорь Додон попадает в поле зрения журналистов, несмотря на то, что «с ним никто не заговаривает».

«Если возвращаться к проходу на церемонию, то видно, что амбиции некоторых президентов не исчерпаны и тройку призеров вдруг догоняет президент Молдавии Игорь Додон, которому на самом-то деле больше и не к кому пристать. С ним никто не заговаривает, но разве его это когда-нибудь останавливало и разве это нужно, чтобы вчетвером просто подойти туда, где вас ждут все журналисты?», - пишет «КоммерсантЪ» в своем обзоре с саммита СНГ в Душанбе.

Саммит глав государств стран СНГ прошел в Душанбе с 27 по 28 сентября.


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