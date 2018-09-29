Назойливость Додона на саммите СНГ привлекла внимание влиятельного российского СМИ ...

Поведение Игоря Додона, которого не воспринимают даже его коллеги, не могло пройти незамеченным со стороны российских журналистов, освещавших работу саммита глав государств СНГ в Душанбе.

Влиятельное российское издание «КоммерсантЪ» увидело, как занимающий должность президента Молдовы Игорь Додон попадает в поле зрения журналистов, несмотря на то, что «с ним никто не заговаривает».

«Если возвращаться к проходу на церемонию, то видно, что амбиции некоторых президентов не исчерпаны и тройку призеров вдруг догоняет президент Молдавии Игорь Додон, которому на самом-то деле больше и не к кому пристать. С ним никто не заговаривает, но разве его это когда-нибудь останавливало и разве это нужно, чтобы вчетвером просто подойти туда, где вас ждут все журналисты?», - пишет «КоммерсантЪ» в своем обзоре с саммита СНГ в Душанбе.

Саммит глав государств стран СНГ прошел в Душанбе с 27 по 28 сентября.