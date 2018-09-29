Македонцы против изменения названия своей страны ...

Как сообщила Центральная избирательная комиссия Македонии, по результатам подсчета данных с более половины участков, явка составила 34,9% избирателей при необходимых 50 процентах. Из пришедших к урнам, более 90% проголосовали «за».

На голосование был вынесен вопрос: «Выступаете ли вы за членство в Евросоюзе и НАТО, соглашаясь с договором между Республикой Македонией и Греческой Республикой?».

Договор, который упоминается в этом вопросе, - это так называемое Преспанское соглашение о переименовании Македонии в Республику Северная Македония, подписанное между Грецией и Македонией 17 июня.

Президент Македонии Георгий Иванов в референдуме не принял участие.

Македонские СМИ уже вспоминают заявление премьер-министра страны Зорана Заева, сделанного им 31 августа. «Мой мандат в качестве премьер-министра - до декабря 2020 года. Если референдум провалится и потерпит неудачу, мы, вероятно, закончим с политикой», - заявил Заев, цитируемый македонским «Курьером».

Сторонники бойкота, собравшиеся у здания парламента в столице страны Скопье, скандировали «Македония».

Комиссар ЕС по вопросам расширения и политике добрососедства Йоханнес Хан поздравил проголосовавших «за». «Я поздравляю тех, кто голосовал сегодня на консультативном референдуме и использовал свои демократические свободы. Со значительным «да» повсеместно поддерживается Преспанское соглашение и евроатлантическое будущее страны», написал Хан в Твиттере.

Как сообщает «Голос Америки», в соответствии с Конституцией Македонии явка на референдуме должна составлять не менее 50 процентов, чтобы его результаты носили обязательный характер. Однако правительство Заева утверждает, что референдум носит консультативный характер.

«Это означает, что правительство может интерпретировать его результаты как отражение общественного мнения вне зависимости от явки», - сообщает «Голос Америки».

Премьер-министр Македонии Зоран Заев накануне заявил, что принятие нового названия страны является достойной ценой за вход в ЕС и НАТО.

Присоединение Македонии к НАТО и ЕС ранее блокировала Греция, которая не признавала название "Македония", указывая на то, что историческая область Македония включает в себя в том числе северную часть нынешней Греции.