В Молдове вступила в силу «амнистия капитала» Плахотнюка ...

Принятая по инициативе олигарха и лидера правящей Демпартии Владимира Плахотнюка так называемая налоговая реформа вступила в силу 1 октября.

Этот законодательный пакет, подвергнутый жесткой критике со стороны западных партнеров Молдовы предусматривает амнистию капитала в обмен на его декларирование за 3% налога. Амнистия капитала продлится до 20 декабря.

Кроме того, этим пакетом предусматривается снижение НДС в одной из отраслей, входящих в сферу интересов Плахотнюка - на услуги кафе, баров и ресторанов с 20% до 10%.

В качестве так называемой «компенсации» для общества, введена и популистская мера - единая ставка подоходного налога для физических лиц в размере 12%, снижение размера взносов, выплачиваемых работодателями в фонд социального страхования, с 23% до 18%, удвоение размера личного освобождения с 11 280 до 24 000 леев, отменуа налогообложения доходов ниже прожиточного минимума.

Инициатива Плахотнюка была безоговорочно промульгирована считающим себя оппозиционным политиком Игорем Додоном.

По его мнению, жестко раскритикованная международными партнерами Молдовы предусмотренные этой инициативой меры «могут придать импульс экономическому развитию страны, даже если они применены слишком поздно».

Примечательно, что несмотря на столь лестные отзывы об этом пакете законов со стороны Додона, в день рассмотрения законопроекта в парламенте депутаты его партии покинули зал заседаний «в знак протеста».

Ранее уже сообщалось, что с жесткими реакциям по поводу принятого молдавскими властями пакета законов об амнистии капитала высказались посольство США, Глава Делегации ЕС в Молдове, постоянный представитель МВФ в Молдове, Группа Всемирного банка, а также правительство ФРГ.

Проект налоговой реформы был анонсирован 24 июля на еженедельном брифинге ДПМ. Сам проект был опубликован лишь 26 июля утром, в день заседания парламента. Он был принят в окончательном чтении 56 депутатами, контролируемыми олигархом Владимиром Плахотнюком.

Формальными инициаторами законопроекта являются депутаты Владимир Витюк (вице-председатель ДПМ), Владимир Андронаки, Марчел Рэдукан, Штефан Крянгэ, Корнел Дудник и Сергей Сырбу (вице-председатель ДПМ).