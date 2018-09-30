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Сторонники независимости Каталонии перешли к блокированию железных дорог и магистралей

Опубликовано : 01 октябрь 2018 г. 11:36 | Просмотров: 200 | Категория: Мир

Жители, выступающие за независимость испанской автономии Каталония, перекрыли железнодорожные пути в Жироне на севере автономной области в рамках акции протеста, посвященной годовщине проведения референдума о независимости.

Как сообщает Би-би-си, сотни протестующих сели на рельсы и заблокировали движение скоростных поездов из Барселоны в Париж, а также перекрыли автомагистраль AP-7, которая проходит вдоль побережья Средиземного моря.

Кроме того, участники протеста перекрыли улицы, ведущие в центральную часть Барселоны. На площади Каталонии в центре города проходит митинг.

В других частях автономной области также проходят акции протеста.

Кризис в стране начался с момента проведения запрещенного центральными властями и признанного незаконным Конституционным судом референдума о независимости Каталонии 1 октября.

1 октября 2017 года правительство Каталонии во главе с Карлесом Пучдемоном организовало референдум о независимости региона от Испании. Этот референдум в Мадриде признали незаконным. По данным местных властей, подавляющее большинство участников голосования высказались за отделение Каталонии от Испании. Явка составила тогда 43%. Парламент Каталонии 27 октября объявил о создании независимой от Испании республики. После этого Мадрид ввел в регионе прямое управление из центра, а каталонских руководителей в мятеже.


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