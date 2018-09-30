[tweetnews]// Генпрокуратура отказывается докладывать парламенту о ходе расследования по краже миллиарда
В парламент поступил подписанный генеральным прокурором Эдуардом Харунженом официальный отказ от участия в парламентских слушаниях по вопросу кражи миллиарда долларов из валютного резерва Молдовы.
Харунжен подписал документ 28 сентября, на следующий день после того, как парламент принял решение об организации слушаний и сослался на целый ряд постановлений Конституционного суда, а также международных документов.
Прокурор отказался подчиняться решению парламента, несмотря на то, что Генеральная прокуратура является одним из органов власти, подчиненных парламенту.
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