В парламент поступил подписанный генеральным прокурором Эдуардом Харунженом официальный отказ от участия в парламентских слушаниях по вопросу кражи миллиарда долларов из валютного резерва Молдовы.

Харунжен подписал документ 28 сентября, на следующий день после того, как парламент принял решение об организации слушаний и сослался на целый ряд постановлений Конституционного суда, а также международных документов.

Прокурор отказался подчиняться решению парламента, несмотря на то, что Генеральная прокуратура является одним из органов власти, подчиненных парламенту.