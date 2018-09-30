Власти Молдовы объявили в розыск получившего политическое убежище в Германии Григория Петренко ...

Осужденный властями за политические убеждения, а впоследствии получивший политическое убежище в Германии лидер партии «Наш дом - Молдова» Григорий Петренко объявлен в понедельник в розыск.

Решение об этом было принято в понедельник Апелляционной палаты по запросу прокурора Валентины Браду.

Прокурор мотивировала свое требование тем, что у нее нет подтверждения того, что Петренко покинул страну, а на заседания он не является.

В то же время, известно, что Григорий Петренко тайно покинул Молдову в конце августа 2017 года, а 18 октября того же года власти ФРГ официально уведомили его о предосавлении ему политического убежища в этой стране.

28 июня 2017 года суд столичного сектора Рышкань приговорил Григория Петренко к 4 с половиной годам лишения свободы условно и штрафу 400 у.е (20 тыс. леев) за организацию массовых беспорядков (ст. 285 УК). Приговором суда Петренко было запрещено покидать территорию Молдовы.

Петренко и шестеро его соратников были задержаны 6 сентября 2015 года во время акции протеста у Генпрокуратуры. Члены «группы Петренко» после полугода нахождения в тюрьме и двух месяцев под домашним арестом были освобождены под судебный контроль, но с запретом участвовать в акциях протеста и с некоторыми другими ограничениями.

Представители Парламентской ассамблеи Совета Европы, правительство Германии и Госдепартамент США признали членов «группы Петренко» политическими заключенными.