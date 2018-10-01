Протеже Павла Филипа выдворен из Молдовы на 5 лет ...

Лидер румыно-унионистской платформы Acțiunea-2012 Джеордже Симион был насильно задержан в Кишиневе и объявлен нежелательной персоной в Молдове на 5 лет.

Симион был задержан поздно вечером сотрудниками полиции, а сотрудники Бюро по миграции и беженцам вручили ему решение, согласно которому Симиону запрещен въезд в Молдову на 5 лет. Затем, полицейские посадили его в машину, на которой Симион был отвезен в пункт пропуска на госгранице с Румынией - Леушены.

Как сообщил в соцсетях Симион, сотрудники МВД применили к нему физическую силу, нанеся легкие травмы и порвав одежду.

В конце августа, Симиону был запрещен въезд в Молдову на один месяц за неуважение к закону, агрессивное, неадекватное поведение, оскорбление сотрудников пограничной полиции и нежелание соблюдать правила прохождения КПП.

Примечательно, что в 30 ноября 2016 году в отношении Джеордже Симион было принято судебное решение о запрете на въезд в Республику Молдова сроком на 5 лет на том основании, что он представляет угрозу национальной безопасности.

Тогда, пресс-служба правительства Молдовы сообщила, что премьер-министр Павел Филип лично потребовал от компетентных органов «проанализировать возможность позволить упомянутому гражданину въехать на территорию нашей страны до судебного разбирательства по существу». Через несколько часов, Симиону, объявившему голодовку на пункте пропуска Сулень-Скулень, было объявлено о снятии ограничений.

Позже, в субботу 6 февраля 2016 года, было пересмотрено решение Апелляционной палаты по Симиону. Молдавские власти не сообщили, какая законная процедура позволила пересмотреть решение Апелляционной палаты Кишинева, принятое 30 ноября 2015 года в отношении Симиона.

Тогда же, в субботу, глава Бюро по миграции и беженцам Ольга Поалелунжь была вынуждена на видеокамеру принести извинения Джеордже Симиону.

Возглавляемая Джеордже Симионом национал-унионистская платформа «Acțiunea 2012» была создана в 2011 году и состоит из 19 инициативных групп и неправительственных организаций, активная часть которых - приверженцы ультраправых позиций. Целью организации является присоединение Молдовы к Румынии.