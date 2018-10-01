Додон заблокировал Бельцы своим кортежем ...

(ВИДЕО) Занимающий должность президента Игорь Додон усилил меры своей безопасности, а для передвижения его кортежа уже начали полностью перекрывать движение по городским улицам.

Во вторник Додон приехал в Бельцы. Официальным поводом стало мероприятие, организованное благотворительным фондом его жены в рамках национальной кампании по поддержке пожилых людей.

Как видно из видеоматериала, размещенного в соцсетях, для передвижения Додона со свитой по Бельцам, было перекрыто движение автотранспорта.

Ранее уже сообщалось, что сразу после своего избрания, в ноябре 2016 года Додон публично пообещал «не пользоваться мигалками» и ехать, «как все».