Депутат правящей партии Румынии потребовал выслать из страны посла США ...

Как сообщает агентство Mediafax, депутат правящей партии расценил действия посла США в Румынии, как вмешательство в юстицию, а также в деятельность парламента и правительства.

«В соответствии с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях, требую срочно выслать посла США Ханса Клемма! Учитывая неоднократное вмешательство во внутренние дела моей страны, я требую срочной высылки посла Ханса Клемма. Если мы действительно независимое и суверенное государство, если мы уважаем нашу Конституцию и нас самих, мы больше не можем терпеть вмешательства посла в парламентскую и правительственную деятельность, а также в румынскую юстицию. Это вовсе не дело посла Ханса Клемма, так же как и не дело какого-либо посла, заниматься тем, как мы решаем строить свои собственные законодательные рамки! Не дело Клемма оценивать деятельность Судебной инспекции!», - написал в соцсетях депутат СДПР Ливиу Плешояну.

«В качестве депутата румынского народа, я недвусмысленно заявляю, что я не намерен терпеть такое отношение, подобное губернатору колонии, которое Вы продемонстрировали с первой секунды своего мандата посла США в Бухаресте!», - добавил Плешоану, обращаясь к послу США в Румынии.

В своем послании депутат также обвинил посла США «в неоднократном унижении румынского народа» и обратил внимание американского дипломата, что Румыния «не является управляемой из-за океана колонией».

Накануне, посол США в Бухаресте, выступая перед студентами Факультета права местного университета, заявил, что произведенные недавно изменения в румынской юстиции «грозят вернуть период начала 2000-х годов», отмеченных коррупцией.

МИД Румынии пока никак не отреагировал в связи с публичными требованиями и оскорблениями посла США со стороны депутата правящей в Румынии партии.