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Авиакомпания AIR Moldova продана за долги

Опубликовано : 02 октябрь 2018 г. 22:27 | Просмотров: 316 | Категория: Власть

Государственная авиакомпания AIR Moldova была продана компании Civil Aviation Group, основным акционером которой является румынский лоукостер Blue Air.

Как сообщило во вторник Агентство публичной собственности, стоимость сделки составила 1 миллиард 200 миллионов леев, но лишь 50 миллионов леев (2,5 миллиона евро - Ред.) будет получено государством от нового владельца авиакомпании. Власти объясняют это тем, что покупатель обязался покрыть долги авиакомпании Air Moldova, которые составили остаток суммы.

Правительство пока не сообщало о том, что оно намерено предпринять в отношении бывшего и нынешнего руководства государственной авиакомпании, допустившего  накопление столь серьезных убытков. Примечательно, что одним из бывших руководителей госпредприятия Air Moldova был нынешний глава молдавских спецслужб Василий Ботнарь, входящий в ближайшее окружение олигарха и лидера правящей Демпартии Владимира Плахотнюка.

Флот авиакомпании состоит из 7 самолетов, из которых лишь три в собственности. В авиакомпании работают 550 сотрудников.

В сентябре 2017 года, тогдашний вице-премьер, министр экономики Октавиан Калмык заявлял, что государственная компания Air Moldova, наряду с другими стратегическим объектами, не будет выставлена на приватизацию раньше 2019 г.


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