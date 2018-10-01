Авиакомпания AIR Moldova продана за долги
Государственная авиакомпания AIR Moldova была продана компании Civil Aviation Group, основным акционером которой является румынский лоукостер Blue Air.
Как сообщило во вторник Агентство публичной собственности, стоимость сделки составила 1 миллиард 200 миллионов леев, но лишь 50 миллионов леев (2,5 миллиона евро - Ред.) будет получено государством от нового владельца авиакомпании. Власти объясняют это тем, что покупатель обязался покрыть долги авиакомпании Air Moldova, которые составили остаток суммы.
Правительство пока не сообщало о том, что оно намерено предпринять в отношении бывшего и нынешнего руководства государственной авиакомпании, допустившего накопление столь серьезных убытков. Примечательно, что одним из бывших руководителей госпредприятия Air Moldova был нынешний глава молдавских спецслужб Василий Ботнарь, входящий в ближайшее окружение олигарха и лидера правящей Демпартии Владимира Плахотнюка.
Флот авиакомпании состоит из 7 самолетов, из которых лишь три в собственности. В авиакомпании работают 550 сотрудников.
В сентябре 2017 года, тогдашний вице-премьер, министр экономики Октавиан Калмык заявлял, что государственная компания Air Moldova, наряду с другими стратегическим объектами, не будет выставлена на приватизацию раньше 2019 г.
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