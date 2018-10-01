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«Румынскими покупателями» авиакомпании Air Moldova оказались молдавские дельцы

Опубликовано : 03 октябрь 2018 г. 09:45 | Просмотров: 0 | Категория: Власть, Криминал

Растиражированная правительством Павла Филипа новость о том, что государственную авиакомпанию Air Moldova приобрел «румынский авиаперевозчик BlueAir», оказалась очередным фейком молдавских властей.

Согласно опубликованным изданием Ziarul de Gardă официальным данным, объявленный правительством победитель конкурса по приватизации авиакомпании - Общество с ограниченной ответственностью Civil Aviation Group S.R.L. является компанией, в которой 51% принадлежит двоим гражданам Молдовы. Как указано в регистрационных документах этой фирмы, по 25,5% доли принадлежат неким Сергей Мельнику и Андрею Янович. Румынская же авиакомпания BlueAir обладает в этом Обществе с ограниченной ответственностью лишь 49% доли.

Регистрационные данные фирмы, приобретшей одно из стратегически важных для экономики Молдовы госпредприятий, выявили целый ряд обстоятельств, указывающих на то, что правительство совершило очередную аферу с продажей госсобственности.

Так, Civil Aviation Group S.R.L. была зарегистрирована 23 августа 2018 года, то есть менее месяца спустя после объявления конкурса по продаже авиакомпании Air Moldova. Уставный капитал этой фирмы, якобы обязавшейся выплатить долги авиакомпании в размере 1,283 миллиарда леев, составляет всего 500 тысяч леев. К сведению, уставной капитал Air Moldova  - 301 476 209 леев.

Кроме того, Civil Aviation Group S.R.L.  не могла стать победителем конкурса, потому как не выполнила положения Условий участия в конкурсе, объявленных Агентством публичной собственности. В частности, в связи с тем, что эта фирма только была создана 23 августа этого года, она не могла представить «копию финансовых отчетов за предыдущий отчетный год, заверенные территориальным статистическим органом и руководителем юридического лица Республики Молдова», как это указано в п.1.3 Условий.

Более того, правительство Молдовы пытается всех заверить в том, что неизвестная на рынке фирма предоставила банковскую гарантию о возможности инвестировать 320 миллионов 750 тысяч леев (не менее 25 % общего объема инвестиций в размере 1,283 млрд. леев).

Кроме того, эта же фирма должна была предоставить банковскую гарантию в размере почти 25 миллионов леев от цены сделки, которая официально составила 48 230 000 леев («не менее 50% от взятых обязательств по оплате»).

Агентство публичной собственности не сообщили, какой банк смог предоставить недавно созданному Обществу с ограниченной ответственностью с уставным капиталом в 500 тысяч леев гарантию на более чем 345 миллионов леев, а так же, что было предоставлено этому банку в качестве залога.


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